Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей на российском рынке

Аналитики выяснили, какие модели автомобилей пользуются наибольшим спросом на российском вторичном рынке. Лидеры прежние, но тенденция меняется из-за традиционной смены владельцами машин в возрасте трех лет.

На российском рынке подержанных автомобилей в первом полугодии этого года наблюдается практически полный штиль: объемы сделок выросли всего на 1,1%, до 2 492 500 легковых автомобилей. При этом спрос на машины отечественных марок снижается (-2,1% к прошлому году), а популярность бэушных иномарок растет (+2,6%). В лидерах среди моделей отечественных марок по-прежнему снятые с производства модели Lada. Самой популярной и в абсолютном зачете, и среди «нашемарок» остается Lada Samara. Автомобилей этого семейства в январе-июне было продано 195,1 тыс. штук, что на 6% меньше, чем годом ранее. Следом идут классические Жигули, их продажи упали на 7%, до 140,1 тыс. шт., и машины десятого семейства, которых было продано 112,8 тыс. штук (-4%). Пока эти автомобили находятся в лидерах, но их продажи падают, а вот модели, которые до сих пор находятся на конвейере, показывают положительную динамику, говорят в аналитическом агентстве «Автостат». Продажи Lada Granta выросли на 29% (33,9 тыс. шт.), Lada Kalina — на 7% (57,3 тыс. шт.), Priora — на 5% (80,7 тыс. шт.). При этом Lada Granta продемонстрировала самую высокую динамику роста продаж.

Среди иномарок лидер также неизменен на протяжении последних лет: им остается Ford Focus. В первом полугодии продано 61,8 тыс. автомобилей различных поколений этой модели, что на 3% больше, чем годом ранее. На втором месте Toyota Corolla с результатом в 48,6 тыс. автомобилей (-3%), «бронза» у Hyundai Solaris (35,5 тыс. автомобилей; +29% к прошлому году). Аналитики говорят, что стремительный рост продаж Lada Granta и Hyundai Solaris связан с тем, что они хорошо продаются на рынке новых автомобилей, а сейчас подошло время традиционного срока смены их первых владельцев.


Фото: ACEA, «Автостат»
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Комментарии (6)

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Интересные приоритеты:

— жестяная Лиззи — это беззаветная любовь;

— («toyo» — «изобилие», «ta» — «рис») — это к соевым кулинарам;

— Hyundai... Это где? Южаков даже не спросили, когда северяне с американцами любезностями обменивались — нету их... а у нас на третьем месте.

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0

Да уж, у Каклашки истерия продолжается, РиоСолярис вместе взятые на вторичке даже Приоре слили. Хорошо что в 6-й палате стены прорезинованны, а то его (Каклашку) пришлось бы в морг перевозить.))

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0
Борисыч

Обдрисыч, не выделывайтесь:)

Вас слило собственное начальство:)

Сидите, обтекайте:)

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-1
Каплан Илья

Каклашка, как ты — здесь так никто и не обделался! Да и к тому же ты умудрился свою голову разбить о резиновые стены 6-й палаты?! Ну кроме тебя этого сделать не смог, гордись этим!

Ну а про начальство: каклашка — сидеть! каклашка — голос!

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0

И тут ВАЗики сливают:)

Надо переименовать ВАЗ в Волжский Распило-Откатный вечно Сливающий Лажепроизводитель (ВРОСЛ)

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+1
Каплан Илья

Каклаша, опять ты слил и расписался в своём скудоумии? Или это твой очередной тяф, Каклашка Шариков?

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0