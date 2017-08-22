Топ-10 самых популярных подержанных автомобилей на российском рынке

Аналитики выяснили, какие модели автомобилей пользуются наибольшим спросом на российском вторичном рынке. Лидеры прежние, но тенденция меняется из-за традиционной смены владельцами машин в возрасте трех лет.

На российском рынке подержанных автомобилей в первом полугодии этого года наблюдается практически полный штиль: объемы сделок выросли всего на 1,1%, до 2 492 500 легковых автомобилей. При этом спрос на машины отечественных марок снижается (-2,1% к прошлому году), а популярность бэушных иномарок растет (+2,6%). В лидерах среди моделей отечественных марок по-прежнему снятые с производства модели Lada. Самой популярной и в абсолютном зачете, и среди «нашемарок» остается Lada Samara. Автомобилей этого семейства в январе-июне было продано 195,1 тыс. штук, что на 6% меньше, чем годом ранее. Следом идут классические Жигули, их продажи упали на 7%, до 140,1 тыс. шт., и машины десятого семейства, которых было продано 112,8 тыс. штук (-4%). Пока эти автомобили находятся в лидерах, но их продажи падают, а вот модели, которые до сих пор находятся на конвейере, показывают положительную динамику, говорят в аналитическом агентстве «Автостат». Продажи Lada Granta выросли на 29% (33,9 тыс. шт.), Lada Kalina — на 7% (57,3 тыс. шт.), Priora — на 5% (80,7 тыс. шт.). При этом Lada Granta продемонстрировала самую высокую динамику роста продаж.

Среди иномарок лидер также неизменен на протяжении последних лет: им остается Ford Focus. В первом полугодии продано 61,8 тыс. автомобилей различных поколений этой модели, что на 3% больше, чем годом ранее. На втором месте Toyota Corolla с результатом в 48,6 тыс. автомобилей (-3%), «бронза» у Hyundai Solaris (35,5 тыс. автомобилей; +29% к прошлому году). Аналитики говорят, что стремительный рост продаж Lada Granta и Hyundai Solaris связан с тем, что они хорошо продаются на рынке новых автомобилей, а сейчас подошло время традиционного срока смены их первых владельцев.