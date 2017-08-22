Угонщик на Мазде сделал кульбит и сбежал с места ДТП

Запечатленный на видео инцидент произошел 21 августа в городе Прокопьевск Кемеровской области. Мужчина на автомобиле Mazda Demio двигался со стороны улицы Ноградской в сторону улицы Институтская, совершал обгон по обочине и наехал на препятствие, от столкновения с которым автомобиль взлетел в воздух, перевернулся на 360 градусов и приземлился на колеса. В процессе полета Мазда задела припаркованную Toyota Scion. После зрелищной аварии водитель Мазды выбрался из машины через разбитое стекло водительской двери, осмотрел последствия аварии, затем опустил голову, пересек проезжую часть и скрылся в неизвестном направлении.
«Газета Кемерова» со ссылкой на представителя областной ГИБДД Татьяну Моторину сообщила, что автомобиль Mazda Demio был ранее похищен в Прокопьевском районе, причем 21 августа угонщик совершил еще одно ДТП с материальным ущербом и скрылся. Его личность уже установлена, но найти и задержать подозреваемого пока не удалось.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: УГИБДД по Кемеровской области
Видео: YouTube