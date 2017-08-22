Skoda готовит конкурента Логану

Бурный рост развивающихся рынков заставляет автопроизводителей адаптироваться к требованиям местных потребителей. На этой неделе стало известно о том, что фирма Skoda планирует до конца текущего десятилетия представить ультрабюджетный автомобиль.

В марте этого года германский концерн Volkswagen и индийская компания Tata сообщили о намерении создать стратегический альянс и совместно выпускать дешевые машины для индийского рынка. В августе, однако, выяснилось, что дальше намерений дело не пошло, потенциальные партнеры не смогли договориться о параметрах взаимовыгодного сотрудничества и прекратили переговоры. Тем не менее за несколько месяцев общения c восточными коллегами у немцев появились прекрасные идеи относительно бюджетных машин, и теперь они намерены воплотить их в жизнь самостоятельно (если, конечно, не найдут нового партнера).

Как сообщило издание Automotive News со ссылкой на Томаса Седрана, руководителя отдела стратегического планирования VW Group, дешевые машины будут предложены в Индии под маркой Skoda и впоследствии могут поступить в продажу в других развивающихся странах, например в Бразилии и Иране.

Дебют бюджетной Шкоды намечен на 2020-й год. Что это будет за машина, можно пока только гадать, но, скорее всего, речь идет о целом семействе доступных моделей, в том числе субкомпактном кроссовере типа Renault Kwid.

На прошлой неделе, кстати, германская пресса сообщала, что боссы VW Group решили реанимировать проект маленького паркетника Volkswagen Taigun, разработанного еще пять лет назад на платформе хэтчбека up! В серию тогда он не пошел, так как по европейским меркам машинка получилась слишком простецкой и тесной, но для Индии это как раз то, что надо. Вероятно, теперь Taigun в еще более упрощенном и удешевленном виде и будет запущен в производство в Индии под брендом Skoda. На этой же «тележке» теоретически могут появиться седан, хэтчбек и даже 7-местный минивэн — такие машины очень востребованы в Азии. К слову, у брендов Renault/Dacia все эти типы автомобилей уже давно есть.

На прошлой неделе также стало известно о том, что Skoda собирается возродить модель Felicia.

В начале августа у фирмы Skoda появился новый шеф-дизайнер — Оливер Штефани, пришедший на смену уволившемуся в феврале Йозефу Кабану.

Фото: Skoda