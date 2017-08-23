Рабочий Горьковского автозавода устроил резню в цеху

Один из рабочих Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде зарезал трех сотрудников, еще двоих ранил. На данный момент он задержан силовиками.

Массовое убийство произошло сегодня утром на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. Рабочий литейного цеха зарезал трех сотрудников завода (своего начальника, мастера и сотрудницу лаборатории), еще двое получили ранения.

В настоящее время на территорию завода никого не пропускают, на самом предприятии усилены меры безопасности.

Сдаваться добровольно преступник не захотел и оказал сопротивление при задержании. Сотрудники полиции произвели пять выстрелов, сообщает агентство «Время Н». Всех рабочих первой смены не отпускают домой, их опрашивают следователи.

«Сегодня утром на Горьковском автозаводе произошло ЧП с трагическими последствиями: рабочий литейного производства нанес повреждения пяти сотрудникам. С прискорбием сообщаем, что в результате одна работница и два работника погибли, двое получили травмы. На данный момент оба находятся в больнице — один сотрудник с тяжелым ранением, второй в удовлетворительном состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь. Психологи медсанчасти ГАЗа оказывают помощь очевидцам происшествия. Преступление произошло на личной почве, не связанной со служебными отношениями, остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение на девушку. Преступник оперативно задержан службой безопасности предприятия совместно с полицией. Руководство предприятия выражает признательность сотрудникам внутренних дел за четкие и профессиональные действия. На данный момент проводится следствие. Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших. По решению президента „Группы ГАЗ“ Вадима Сорокина, семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка», — говорится в комментарии пресс-службы Горьковского автозавода, направленном в адрес ЗР.

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По предварительным данным, убийство произошло на почве ревности. Формовщик литейного цеха приревновал свою девушку к начальнику цеха. Дождавшись сдачи смены, убийца пришел в кабинет начальника, где застал свою девушку рядом с руководителем. Другие рабочие, как сообщает телеграмм-канал, пытались остановить ревнивца, но одного из них он убил, еще двоим нанес тяжелые травмы. После этого сбежал домой, где его и задержали. По неофициальным данным, убийца отличался вспыльчивым характером, а ранее проходил военную службу в горячих точках. По данным ЗР, убийцу зовут Сергей Барахов, ему 41 год, он занимал должность формовщика ручной формовки, на заводе работает с 2016 года.

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Фото: «За рулем»