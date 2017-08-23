Рабочий Горьковского автозавода устроил резню в цеху

Один из рабочих Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде зарезал трех сотрудников, еще двоих ранил. На данный момент он задержан силовиками.

Массовое убийство произошло сегодня утром на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. Рабочий литейного цеха зарезал трех сотрудников завода (своего начальника, мастера и сотрудницу лаборатории), еще двое получили ранения.

В настоящее время на территорию завода никого не пропускают, на самом предприятии усилены меры безопасности.

Сдаваться добровольно преступник не захотел и оказал сопротивление при задержании. Сотрудники полиции произвели пять выстрелов, сообщает агентство «Время Н». Всех рабочих первой смены не отпускают домой, их опрашивают следователи.

«Сегодня утром на Горьковском автозаводе произошло ЧП с трагическими последствиями: рабочий литейного производства нанес повреждения пяти сотрудникам. С прискорбием сообщаем, что в результате одна работница и два работника погибли, двое получили травмы. На данный момент оба находятся в больнице — один сотрудник с тяжелым ранением, второй в удовлетворительном состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь. Психологи медсанчасти ГАЗа оказывают помощь очевидцам происшествия. Преступление произошло на личной почве, не связанной со служебными отношениями, остальные сотрудники пострадали при попытке остановить нападение на девушку. Преступник оперативно задержан службой безопасности предприятия совместно с полицией. Руководство предприятия выражает признательность сотрудникам внутренних дел за четкие и профессиональные действия. На данный момент проводится следствие. Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших. По решению президента „Группы ГАЗ“ Вадима Сорокина, семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка», — говорится в комментарии пресс-службы Горьковского автозавода, направленном в адрес ЗР.


По предварительным данным, убийство произошло на почве ревности. Формовщик литейного цеха приревновал свою девушку к начальнику цеха. Дождавшись сдачи смены, убийца пришел в кабинет начальника, где застал свою девушку рядом с руководителем. Другие рабочие, как сообщает телеграмм-канал Mash, пытались остановить ревнивца, но одного из них он убил, еще двоим нанес тяжелые травмы. После этого сбежал домой, где его и задержали. По неофициальным данным, убийца отличался вспыльчивым характером, а ранее проходил военную службу в горячих точках. По данным ЗР, убийцу зовут Сергей Барахов, ему 41 год, он занимал должность формовщика ручной формовки, на заводе работает с 2016 года.

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Фото: «За рулем»

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Комментарии (17)

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ОтеллУ надо было пристрелить на месте. Нефиг добавлять личные проблемы к производственным....

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0

Сам работаю на ГАЗе и все наши рассказывают, что он прям в цеху начал разборки со своей подругой. Напал на нее, тут же бросились ее защищать, ну, и он  чем-то острым одним ударом двоих уложил. Он же служил в Чечне, так что удар у него поставлен. Такие дела… Ужасная трагедия. Вот последние новости на сайте СК

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+1

1

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0

Такой табун в кабинете начальника после смены, это нормально? Если он там не групповушку затеял, то мужика просто с премией обули — для дерипаскинских контор это вполне рядовое событие.

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0

Интересно, кто поверит в эту романтическую историю про ревность? Из ИГИЛ (запрещенная в РФ) он вернулся, не иначе.

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+1
КСВ

А что, быть такого не может?

Если учесть, что он участник чеченской кампании, то это вполне вероятно.

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0
Lumi

Уверен, что именно так оно и было. Обязательно раструбите это по зомбоящику. Бабушкам это очень нервы щекотит, похлеще любого сериала.

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0

Вот интересно, он при таком взрывном характере формовал-то нормально?

Или раз на раз не приходился?

Опасаюсь за качество продукции группы ГАЗ.

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+2
Каплан Илья

На заводе БМВ вообще обколотые машины собирают. Так что так. А на конвейерах всегда работают люди не очень то успешные. Успешные больше по газпромам сидят, а не на газе в литейке.

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0
КСВ

Меня как патриота проблемы БМВ не очень волнуют. А вот если у ГАЗели что-то будет криво отформовано — это печаль.



Да и аргументы в стиле «Зато в Америке негров линчуют» — это уже прошлый век.

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+7
Каплан Илья

Каклан, чё, ГАЗик не получается упрекнуть, раз так переживаешь? Печаль, печаль... 11 рублей за комментарий пропадаю! Непорядок ведь, каклан голодать начнет, похудеет и начнет кожа свисать.

Ты там держись, всего хорошего и не унывай, кожу можно натянуть.

P.S. и да, ты не патриот, ты патриот навального!

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-1
Каплан Илья

)) Я плюсанул.

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0

Довели мужика

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+1

Сотрудница лаборатории когда начальником стала?

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0
робот

Вот самому интересно.

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0
робот

читать умеем?- трех сотрудников завода (своего начальника, мастера и сотрудницу лаборатории)

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+3
Бородач Александр

Исправили.

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0