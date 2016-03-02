Volvo обещает идеальный порядок в кроссовере XC40

Volvo поделилась новыми подробностями о компактном кроссовере XC40. Эргономисты компании решили организовать внутреннее пространство так, чтобы в салоне больше никогда не было беспорядка. Для этого они даже избавились от динамиков в дверях.

Volvo 40.1 Concept

В компании Volvo провели исследование и пришли к выводу, что больше всего владельцы компактных кроссоверов страдают от нехватки мест для мелочевки и плохой организации внутреннего пространства, приводящего к полному беспорядку и хаосу в салоне.

Причем результаты опросов в разных городах и странах дали похожие результаты: людям некуда положить смартфон так, чтобы он не царапался, пакеты с едой из ресторанов норовят опрокинуться, а в салоне категорически не хватает места для мелочевки.

«В процессе общения с людьми мы интересовались, как и где они хранят вещи, которые берут с собой в салон автомобиля каждый день. В результате мы поняли, что современные автомобили зачастую не оправдывают ожиданий водителей. Телефоны скользят по консоли и царапаются в нишах на приборной доске, пакеты с едой из ресторана на вынос постоянно грозят перевернуться, а водители регулярно отвлекаются от дороги, пытаясь достать топливные и парковочные карточки из своих кошельков. Мы поставили перед собой цель раз и навсегда решить эти и многие другие проблемы», — говорит бренд-менеджер по моделям 40-й серии в Volvo Cars Луиза Атчеба.

В итоге в Volvo решили кардинально изменить подход к организации внутреннего пространства в салоне. Для того чтобы увеличить карманы в передних дверях, из них убрали динамики: их переместили в приборную панель вместе с сабвуфером. По словам представителей компании, теперь в кармане двери легко поместится ноутбук, планшет или несколько бутылок с водой.

Центральная консоль в XC40 будет разбита на несколько различных секторов с отдельными отсеками для монет, карт, проводов для зарядки гаджетов. Здесь появится особая зона для телефонов с возможностью беспроводной зарядки и USB-портами. Так что, говорят в Volvo, теперь подстаканники в автомобиле будут использоваться по прямому назначению.

Volvo 40.1 Concept

Рядом с перчаточным ящиком появился крючок с откидной крышкой: он позволит закрепить легкие небольшие сумки с покупками или едой на вынос. Под сиденьями будут отсеки для хранения мелочевки.

На приборной панели появятся специальные слоты для банковских, парковочных и служебных карт, чтобы водитель не отвлекался от дороги, роясь в своем бумажнике. Под подлокотником имеется отдельное пространство, куда можно поставить, например, коробку. Появится в кроссовере и съемное «мусорное ведро».

Естественно, отдельного внимания удостоился и багажный отсек автомобиля. Специальные панели пола могут подниматься вертикально, выполняя роль разделителя между сумками и чемоданами, увеличивая полезное пространство в отсеке. Также в багажнике будут крючки для закрепления сумок, а в подполе багажника разместится запираемый тайник. Спинки заднего сиденья можно будет сложить с помощью кнопки, которая задействует электронный механизм.

В июле Volvo поделилась первой информацией о кроссовере XC40. По словам шведов, это будет самая экспрессивная модель за всю историю компании.

Компактный кроссовер Volvo XC40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании.

Кроме XC40 в Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который, предположительно, получит индекс XC20.

Фото: Volvo