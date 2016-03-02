Охранник наказал упрямую нарушительницу правил парковки

Эта история произошла в китайском городе Бэньси провинции Ляонин. Некая дамочка припарковала свой седан у шлагбаума многоквартирного жилого комплекса, рядом с будкой охранника и вернулась лишь спустя 38 часов. Платить штраф она отказалась, а через некоторое время вновь бросила машину на том же месте, побранилась с охранником и удалилась в неизвестном направлении. «Солдатик» доложил о происшествии домовладельцу, тот вызвал кран и с его помощью автомобиль нарушительницы был водружен на будку.
К сожалению, поведавшая об этом курьезе британская газета The Sun не сообщила, чем закончилось дело, но, очевидно, машину не сняли с крыши до возвращения упрямой дамочки. Наверняка она закатила охраннику настоящую истерику.
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Фото: Asiawire
Видео: YouTube