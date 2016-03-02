Охранник наказал упрямую нарушительницу правил парковки

Новые ответы НАМИ — о тонировке, установке двигателей, переделках автомобилей Допустимо ли преобразовать фургон в пассажирский автомобиль? Можно ли в документах снизить полную массу автомобиля до налоговыгодной? Как зарегистрировать самодельный стретч-лимузин? Что надо сделать, чтобы использовать седельный тягач для перевозки цистерны с нефтепродуктами? — на эти и другие вопросы отвечают специалисты НАМИ. Право на выбор, или Базовый элемент для профессиональной системы Гибридные устройства Neoline многим запомнились благодаря выдающемуся дизайну и высокому качеству. Новинки, которые компания выпускает в эти дни на рынок, кажется, продолжают их модельный ряд. Но даже название серии — R7XX — говорит, что нас ждут не совсем обычные устройства. В новой линейке пока два… Нет, не гибрида — давайте подождем с определениями. 6-й этап СМП РСКГ: гоночная битва под Москвой Обычно говорят, что на гонках борьба ведется за каждую секунду. Но по ходу недавних соревнований на трассе Moscow Raceway под Волоколамском победителя от обладателя второго места отделили две тысячных секунды.