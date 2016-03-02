Суд отпустил мажора, устроившего крупное ДТП на Волоколамке

Хорошевский суд Москвы не стал заключать под стражу или сажать под домашний арест Андрея Смирнова, обвиняемого в совершении крупного резонансного ДТП на Волоколамском шоссе.

Хорошевский суд Москвы отпустил под подписку о невыезде неработающего москвича Андрея Смирнова, которого обвиняют в совершении крупного ДТП на Волоколамском шоссе в июле этого года.

Обвинение, вопреки ожиданиям требования заключить обвиняемого под стражу, ограничилось просьбой о домашнем аресте Смирнова. Однако судья посчитал и эту меру чрезмерной и в итоге отпустил Смирнова под подписку о невыезде. При этом скрывшегося с места аварии мажора более месяца искали следователи и оперативники.

«Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу Москвы обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила агентству ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Смирнов, сын бывшего генерального директора компании МГТС, 25 июля стал виновником крупной аварии, в которой помимо его купе Mercedes-Benz S-класса пострадали еще три машины. В результате аварии три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще одному помощь была оказана на месте. Из-за того что авария произошла утром, она практически полностью парализовала движение на Волоколамском шоссе. Сам Смирнов с места ДТП сбежал. Позднее выяснилось, что он владеет тремя автомобилями Mercedes-Benz и Porsche Panamera. Через три дня после аварии Смирнов был объявлен в федеральный розыск.

Ему грозит наказание по части первой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней: два года лишения свободы.

Смирнов был объявлен в федеральный розыск 28 июля этого года.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.

Фото: YouTube