Суд отпустил мажора, устроившего крупное ДТП на Волоколамке

Хорошевский суд Москвы не стал заключать под стражу или сажать под домашний арест Андрея Смирнова, обвиняемого в совершении крупного резонансного ДТП на Волоколамском шоссе.

Хорошевский суд Москвы отпустил под подписку о невыезде неработающего москвича Андрея Смирнова, которого обвиняют в совершении крупного ДТП на Волоколамском шоссе в июле этого года.

Обвинение, вопреки ожиданиям требования заключить обвиняемого под стражу, ограничилось просьбой о домашнем аресте Смирнова. Однако судья посчитал и эту меру чрезмерной и в итоге отпустил Смирнова под подписку о невыезде. При этом скрывшегося с места аварии мажора более месяца искали следователи и оперативники.

«Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу Москвы обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила агентству ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Смирнов, сын бывшего генерального директора компании МГТС, 25 июля стал виновником крупной аварии, в которой помимо его купе Mercedes-Benz S-класса пострадали еще три машины. В результате аварии три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, еще одному помощь была оказана на месте. Из-за того что авария произошла утром, она практически полностью парализовала движение на Волоколамском шоссе. Сам Смирнов с места ДТП сбежал. Позднее выяснилось, что он владеет тремя автомобилями Mercedes-Benz и Porsche Panamera. Через три дня после аварии Смирнов был объявлен в федеральный розыск.

Ему грозит наказание по части первой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней: два года лишения свободы.

  • Смирнов был объявлен в федеральный розыск 28 июля этого года.
  • Видео с места аварии можно посмотреть здесь.

Фото: YouTube

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Комментарии (6)

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Раз сбежал значит возможно был пьяным.

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0

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!

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+4

Постановление суда.

Изъять у купе Mercedes-Benz S-класса сертификат соответствия и запретить эксплуатацию до полного устранения причин отсутствия курсовой устойчивости. Лучшим решением будет установка производителем принудительной отсечки на скорости 100 км/ч.

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0

Да кто б сомневался.

Утритесь, дорогие россияне.

Можно быть *удаком и п..сом, нарушающим правила и устраивающим аварии, но не сесть за это — ведь папка-то бывший директор чего-то там.



А будь на месте этого мажорика обычный Вася Пупкин — сел бы как миленький.



Давайте, путриоты, расскажите нам, почему все звери равны, но некоторые — равнее.

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+5
Каплан Илья

За что сажать-то? Не помер никто. Вот если бы померли тогда да. Права отнять и денег взять за ущерб. Ну и пенсию пострадавшим пусть до конца жизни оплачивает.

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0
Алексей

Он безработный. На Porshe. С такого даже на пенсию не вытрясти. Только тюрьма.

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0