Как «шелковые»: ГАЗ представил новые версии внедорожников Соболь

Новинки были показаны на выставке Moscow Off-Road Show. Автомобили для активного отдыха и автономных путешествий созданы по мотивам ралли-рейда «Шелковый путь».

В 2016 году специально подготовленный полноприводный Соболь Car&Van Expedition участвовал в качестве пресс-кара в легендарном марафоне «Шелковый путь», он же выступал в роли машины сопровождения во многих этапах чемпионата России по ралли-рейдам, и вот теперь представлена его, так сказать, гражданская версия.

Автомобиль имеет систему подключаемого полного привода, «понижайку» и блокировку дифференциала заднего моста Eaton. В оснащение входят предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона, светодиодные фары, светодиодные прожекторы дальнего света, система спутникового мониторинга LocMe, силовые пороги, силовые бамперы РИФ, площадка под лебедку и сама лебедка (Runva), крепления для канистр, запаски и фаркопа.

Второй автомобиль создан на базе полноприводного дизельного фургона ГАЗ-27527-365. У него еще более зловещие на вид силовые бамперы РИФ, лебедка T-Max, силовые пороги, шноркель, экспедиционный багажник на крыше и лестница к нему на багажной двери. В пассажирской части салона — дополнительный отопитель и пять кресел-трансформеров, которые можно разложить в большое спальное место.

Когда вездеходные Соболи появятся в продаже и появятся ли вообще, пока неизвестно.

Также на этой неделе «Группа ГАЗ» показала на форуме «Армия-2017» пикап для любителей экстремальных путешествий на базе полноприводного грузовика ГАЗ-33088 Садко.

Фото: «Группа ГАЗ»