Самые популярные кроссоверы в России

Кроссоверы постепенно вытесняют легковые автомобили с рынка, привлекая все больше покупателей своей универсальностью. К тому же, с учетом качества наших дорог, именно кроссовер или полноценный внедорожник кажется наиболее подходящим транспортным средством для передвижения по России. Лидерство в сегменте в июле и по итогам первых семи месяцев по-прежнему удерживает Hyundai Creta. Следом за ней, по итогам июля, идут Renault Duster с 3171 проданным автомобилем (+2,5%) и Toyota RAV4 (2673 автомобиля; +22,6%). А вот на четвертое место переместилась Lada 4x4 (2463 авто, +21%), которая в июне потеряла позиции и откатилась аж на восьмое место в списке самых популярных на российском рынке SUV.
Замыкает пятерку Chevrolet Niva, продажи которой упали на 5,6%, до 2416 автомобилей. Кстати, по данным агентства «Автостат», эта модель в июле стала антирекордсменом, став единственной в первой десятке моделью, продажи которой упали. Всего в июле на нашем рынке было продано около 46 тыс. кроссоверов и внедорожников.
Также в первую десятку вошли Renault Kaptur (2383; +67,9%), Kia Sportage (2138; +55,4%), Volkswagen Tiguan (2134; +312%), Mazda CX-5 (1662 ед.; +19,2%) и Nissan Terrano (1309; +54,2%).
За первые семь месяцев в России было продано 319 839 автомобилей сегмента SUV, это на 18,4% больше, чем годом ранее.
- Кроссоверы и внедорожники в России занимают более трети рынка новых автомобилей. В первом полугодии кроссоверы по популярности обогнали автомобили В-класса, в котором находятся все бюджетные модели.
- Британское агентство Regtransfers составило «карту влияния», назвав наиболее популярные марки автомобилей в той или иной стране.