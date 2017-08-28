Самые популярные кроссоверы в России

Аналитики назвали новые кроссоверы и внедорожники, пользовавшиеся наибольшим спросом в июле этого года.

Кроссоверы постепенно вытесняют легковые автомобили с рынка, привлекая все больше покупателей своей универсальностью. К тому же, с учетом качества наших дорог, именно кроссовер или полноценный внедорожник кажется наиболее подходящим транспортным средством для передвижения по России. Лидерство в сегменте в июле и по итогам первых семи месяцев по-прежнему удерживает Hyundai Creta. Следом за ней, по итогам июля, идут Renault Duster с 3171 проданным автомобилем (+2,5%) и Toyota RAV4 (2673 автомобиля; +22,6%). А вот на четвертое место переместилась Lada 4x4 (2463 авто, +21%), которая в июне потеряла позиции и откатилась аж на восьмое место в списке самых популярных на российском рынке SUV.



Замыкает пятерку Chevrolet Niva, продажи которой упали на 5,6%, до 2416 автомобилей. Кстати, по данным агентства «Автостат», эта модель в июле стала антирекордсменом, став единственной в первой десятке моделью, продажи которой упали. Всего в июле на нашем рынке было продано около 46 тыс. кроссоверов и внедорожников.

Также в первую десятку вошли Renault Kaptur (2383; +67,9%), Kia Sportage (2138; +55,4%), Volkswagen Tiguan (2134; +312%), Mazda CX-5 (1662 ед.; +19,2%) и Nissan Terrano (1309; +54,2%).

За первые семь месяцев в России было продано 319 839 автомобилей сегмента SUV, это на 18,4% больше, чем годом ранее.

  • Кроссоверы и внедорожники в России занимают более трети рынка новых автомобилей. В первом полугодии кроссоверы по популярности обогнали автомобили В-класса, в котором находятся все бюджетные модели.
  • Британское агентство Regtransfers составило «карту влияния», назвав наиболее популярные марки автомобилей в той или иной стране.
Фото: Volkswagen, «Автостат»
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Комментарии (7)

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Рено Ниссан то рулит!А собакоеды со своей срётой опять нагло врут!Продажи и отгрузки диллерам это разные вещи ,а собакаеды по отгрузкам продажи считают!

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0

Здрасте! Опять ЗР дурит?) А где симпатюлистый Вазик, тот что Хрей? Никогда не видел, чтобы так нагло затирали тачку!!! Ведь войди в топ, сабакоедский соул, то это было бы, облизываясь, супернормально, а Хрей, где и слепому ясно, но только не ЗР, стопроцентный современный кроссавчик!!!)))))) Которого и продали, кстати, чуть ли не больше всех!

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0
Безымянный

безнадежный ты ж не забудь к своему херрэю добавить и лажу ларгус кросс и лажу каллину кросс

там для тебя даже приставка кросс есть шоб ты орал из 2й палаты шо все эти лажы стопроцентные современные кроссавчики!!!))))))

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0

Если производители поднимут дорожный просвет на два-три сантиметра будут брать все машины — седаны, универсалы... Только цену сразу поднимут процентов на 30%. Главная цель обман и нажива любой ценой. Кроссовки именно обман для наживы. Гораздо комфортней и дешевле обычные седаны и универсалы. Чем больше купят кроссовок, тем больше выбор нормальных машин — камри, мондео, суперб, 508, С5 и т.д.

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-1

С тоски сдохнуть от этой популярности. Нива хоть ездит где надо, а остальные — ни богу свечка, ни чёрту кочерга.

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+5
робот

Ну так остальные и с асфальта не съезжают.)

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+2
робот

Не  у всех полный привод,насколько он актуален в городе,вопрос спорный,кроссовер нужен большинству чтобы днищем не цеплять перекопанные дороги из за бесконечного ремонта.

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+6