Самые популярные кроссоверы в России

Аналитики назвали новые кроссоверы и внедорожники, пользовавшиеся наибольшим спросом в июле этого года.

Кроссоверы постепенно вытесняют легковые автомобили с рынка, привлекая все больше покупателей своей универсальностью. К тому же, с учетом качества наших дорог, именно кроссовер или полноценный внедорожник кажется наиболее подходящим транспортным средством для передвижения по России. Лидерство в сегменте в июле и по итогам первых семи месяцев по-прежнему удерживает Hyundai Creta. Следом за ней, по итогам июля, идут Renault Duster с 3171 проданным автомобилем (+2,5%) и Toyota RAV4 (2673 автомобиля; +22,6%). А вот на четвертое место переместилась Lada 4x4 (2463 авто, +21%), которая в июне потеряла позиции и откатилась аж на восьмое место в списке самых популярных на российском рынке SUV.