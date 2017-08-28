Уличных гонщиков приравняют к пьяным водителям

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный, возглавляющий рабочую группу по проблемам стритрейсеров. Законопроект будет учитывать нарушения, совершенные не только на дорогах.

В последнее время Госдума пристально следит за ситуацией вокруг стритрейсеров: сегодня внимание парламентариев привлек опубликованный в социальной сети Instagram видеоролик, в котором две дорогие иномарки «штурмуют» лестницу у главного входа в МГУ. Единоросс Анатолий Выборный, возглавляющий в Госдуме рабочую группу по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность для стритрейсеров, так прокомментировал очередную выходку мажоров:

«Наказание может быть примерно таким же, как за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мы будем изучать практику наказания за подобные действия в других странах, чтобы прийти к тому решению, которое было бы воспринято в обществе как справедливое и отвечало бы его запросам», — цитирует слова народного избранника информагентство ТАСС.

Законопроект, ужесточающий наказание для уличных гонщиков и автохулиганов, может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже этой осенью. Депутат намерен предусмотреть наказание в том числе в таких, как описанный выше, случаях, когда нарушение происходит не на дороге, а в пешеходных зонах, в парках, на тротуарах, лестницах. Поправки планируется внести в Уголовный кодекс: в статье 213 «Хулиганство» появятся новые пункты, предусматривающие ответственность за «грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством».

Также возглавляемая Выборным рабочая группа может рекомендовать Минобрнауки ввести в федеральные государственные стандарты образования элементы популяризации соблюдения ПДД.

Ранее в августе депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил построить для уличных автогонщиков бесплатные трассы. Первую такую трассу планируется создать в Зеленограде (является одним из административных округов Москвы).

Думская рабочая группа по проблемам уличных гонщиков работает с июля этого года. Она, в частности, уже предложила конфисковывать автомобили у стритрейсеров.

Фото: EA Games