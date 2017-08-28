Уличных гонщиков приравняют к пьяным водителям

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный, возглавляющий рабочую группу по проблемам стритрейсеров. Законопроект будет учитывать нарушения, совершенные не только на дорогах.

В последнее время Госдума пристально следит за ситуацией вокруг стритрейсеров: сегодня внимание парламентариев привлек опубликованный в социальной сети Instagram видеоролик, в котором две дорогие иномарки «штурмуют» лестницу у главного входа в МГУ. Единоросс Анатолий Выборный, возглавляющий в Госдуме рабочую группу по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность для стритрейсеров, так прокомментировал очередную выходку мажоров:

«Наказание может быть примерно таким же, как за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мы будем изучать практику наказания за подобные действия в других странах, чтобы прийти к тому решению, которое было бы воспринято в обществе как справедливое и отвечало бы его запросам», — цитирует слова народного избранника информагентство ТАСС.

Законопроект, ужесточающий наказание для уличных гонщиков и автохулиганов, может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже этой осенью. Депутат намерен предусмотреть наказание в том числе в таких, как описанный выше, случаях, когда нарушение происходит не на дороге, а в пешеходных зонах, в парках, на тротуарах, лестницах. Поправки планируется внести в Уголовный кодекс: в статье 213 «Хулиганство» появятся новые пункты, предусматривающие ответственность за «грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством».

Также возглавляемая Выборным рабочая группа может рекомендовать Минобрнауки ввести в федеральные государственные стандарты образования элементы популяризации соблюдения ПДД.

  • Ранее в августе депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил построить для уличных автогонщиков бесплатные трассы. Первую такую трассу планируется создать в Зеленограде (является одним из административных округов Москвы).
  • Думская рабочая группа по проблемам уличных гонщиков работает с июля этого года. Она, в частности, уже предложила конфисковывать автомобили у стритрейсеров.

Фото: EA Games

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Комментарии (4)

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Для того чтобы ввести наказание для «стритрейсеров» необходимо сначала четко определить само понятие «стритрейсер», чтобы не получилось как обычно.

А по сути что изменится? Вот сейчас отморозков золотых ловят, за вполне конкретные нарушения, грозят пальчиком и отпускают восвояси. Новый закон-то к ним так же применяться будет, а вот обычных людей будут подводить под эту статейку безбожно.

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0

Получится как всегда. На «своих» распространяться не будет. Борьба с небогатыми «рускоязычными россиянами» в действии.

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Проблем больше нет в стране? Плохо, когда у депутатов как и у гаишников палочная система, по которой они должны внести на рассмотрение госдумы определенное количество законопроектов. Начинают всякий бред в законы воплощать.

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Не примут. А если даже и примут будет очередной пшик как с опасным вождением.

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