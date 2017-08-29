Пьяный тракторист решил устроить «Кармагеддон» в поле

Чтобы задержать нетрезвого тракториста в Иркутской области, инспекторам ГИБДД пришлось применить табельное оружие.

В Иркутской области в эти дни проходит спецоперация «Тракторист»: сотрудники ГИБДД выявляют нетрезвых водителей тракторов, нарушения при эксплуатации техники, проверяют ее состояние.

Но не все трактористы идут на сотрудничество. Вблизи поселка Ныгда 39-летний тракторист, находящийся в нетрезвом состоянии, решил применить методы игры Carmageddon против полицейской техники.

Используя закрепленное на тракторе устройство для скоса травы и ловко маневрируя то по одному полю, то по другому, он не подпускал к себе автомобили ГИБДД. В итоге сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. После того как несколько пуль попали в колеса, тракторист понял, что уйти от погони ему не удастся и предпочел сдаться властям.

Мужчина привлечен к административной ответственности и сейчас находится в спецприемнике. Его трактор отправили на штрафстоянку.

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Фото, видео: полиция Иркутской области