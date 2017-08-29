Российская таможня уничтожит 1123 поддельных Хаммеров и Джипов

Китайские автопроизводители выпускают немало нелегальных копий популярных зарубежных моделей, но в Россию они не попадают. Одна из причин — бдительность сотрудников Федеральной таможенной службы.

Новосибирская таможня конфисковала у предпринимателя 1123 изделия, маркированных словами HUMMBR и Jaap. Речь в данном случае не о настоящих машинах, напоминающих Hummer и Jeep, а о детских игрушках, но авторское право есть авторское право: таможенники направили запрос в GM и FCA о правомерности использования указанной маркировки на представленных на фотографиях игрушках и получили ответ, что данная продукция не является подлинной и что китайской компании-производителю разрешения на производство фирменной продукции Hummer и Jeep никто не давал.

По факту выявленного нарушения было возбуждено два дела по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд постановил уничтожить контрафактную продукцию и назначил предпринимателю штраф, но его размер пресс-служба Сибирского таможенного управления не сообщила. Вышеозначенная статья предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Любопытно, что не только фабрики дешевых китайских игрушек, но и отечественные производители коллекционных масштабных моделей испытывают трудности с получением прав на использование фирменных товарных знаков. Так, костромская фирма Start Scale Models, специализирующаяся на модельках российских марок, не смогла договориться с ГАЗом об использовании его товарного знака, поэтому выпускает горьковские машинки без логотипов и маркирует их только номерами — например, 3111, то есть памятная новая Волга.

Если бы китайская фабрика игрушек не малевала на своих подельках слова, похожие на Hummer и Jeep, то, глядишь, таможня бы дала добро и бизнес предпринимателя не понес убытки.

Одним из главных китайских поддельщиков в области автопрома является фирма Zotye, которая, в частности, выпускает кроссовер SR9, до степени смешения похожий на Porsche Macan. Недавно Zotye SR9 получил спецверсию в стиле игрушек-трансформеров — тоже поддельных.

Марка Hummer по-прежнему принадлежит концерну General Motors, но гражданские автомобили под ней не выпускаются с 2010 года. Весной этого года американские фирмы Humvee Export и VLF Automotive заявили о намерении возобновить мелкосерийный выпуск гражданской версии армейского внедорожника Hummer H1, но называться он будет по-другому — Humvee C-Series.

Фото: Jeep, ngs.ru