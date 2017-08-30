Токийский дрифт на БМД: бронемашина проверила на прочность Skoda Yeti

Банальный и рутинный перегон бронетехники после учений обернулся аварией, в которой БМД врезался в Шкоду Йети.

Казалось бы, тяжелая бронетехника должна быть довольно устойчивой на дороге. Однако водитель-механик БМД (боевой машины десанта) в Рязани сумел доказать, что в «умелых» руках и на такой технике можно показать чудеса прохождения поворотов в заносе. На видео, снятом на видеорегистратор одного из очевидцев аварии, видно, что сотрудники ВАИ и Госавтоинспекции перекрыли дорогу в одну сторону для проезда колонны БМД, видимо, возвращавшихся с учений. По другой стороне идет довольно плотный поток транспорта. При повороте на дорогу водитель-механик одной из бронемашин не справился с управлением, его БМД занесло и ударило в кроссовер Skoda Yeti, который двигался по встречной полосе. В кроссовере сработали все подушки безопасности, а автомобилю смяло обе двери левого борта.



Позднее выяснилось, что в легковом автомобиле находились водитель и его мать, которые возвращались в Москву. В аварии они не получили серьезных травм.

«Все произошло за считаные секунды. Когда я увидел, что БМД едет прямо на нас, то попытался увернуться — немного отъехал вправо. К сожалению, вокруг было много машин, и поэтому для маневра было слишком мало места. Я оказался в заложниках ситуации, просто физически не мог ничего больше сделать. Конечно, было очень страшно. Больше всего я переживаю за маму, она до сих пор находится в шоковом состоянии», — рассказал водитель местному порталу Pro Город.

Управлял БМД 19-летний солдат-срочник. После оформления ДТП машина отправилась в Москву на эвакуаторе, а пострадавшие добирались домой на попутке. Сейчас водителю Шкоды Йети предстоит нелегкий путь получения компенсации с собственника БМД, то есть с Министерства обороны, ведь бронемашина не была застрахована ни по ОСАГО, ни тем более по каско.

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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (3)

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шанс увернуться был, мехводу конечно настучат знатно. а ведь это всего лишь 7-тонная бмд, а уж если бы что-то посерьёзнее..

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0

Сам дурак, он бы еще на разделительную выехал и потом удивлялся что в него БМД врезалась.

А у «специалиста» Матвея хочу поинтересоваться, что он думает о коэффициенте сцепления узких гусениц БМД с мокрым асфальтом?

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-2
Слава

А все остальные БМД, которые в поворот вписались, на широких гусеницах чтоли, или по рельсам едут?

А тут ссылка тоже гусеницы виноваты?

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0