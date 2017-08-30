Токийский дрифт на БМД: бронемашина проверила на прочность Skoda Yeti

Не бит, не крашен, бабушка ездила — 10 уловок перекупщиков Подборка самых популярных обманов и уловок продавцов автомобилей с пробегом. Нестандартные советы бывалых про аккумулятор, крепеж клеммы и борсетку Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз читатели делятся опытом по доработке креплений аккумулятора на автомобиле Ford, подсказывают, как улучшить обзор, а также — как защитить себя от криминальных элементов, а автомобиль — от коррозии. Законы физики отменяются — убойные автотрюки Болливуда (видеоподборка) Не так давно мы публиковали видеоподборку лучших автомобильных кинопогонь. И практически все лавры в тот раз достались фильмам из Голливуда. Сегодня мы поменяем всего лишь одну букву — и окунемся в совершенно иной мир. В мир без законов физики и претензий на реалистичность. В мир без здравого смысла. В мир безумного, но очень милого и наивного индийского кино. Разумеется, кино про автомобили.