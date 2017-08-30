В Подмосковье в 10 раз увеличат число камер фиксации нарушений ПДД

До конца этого года в Московской области будет установлено более тысячи новых комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Власти Московской области увеличат число комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в десять раз. Причем, по словам замминистра транспорта региона Игоря Королева это будет сделано до конца года.

На сегодняшний день на дорогах Подмосковья установлено 700 комплексов фиксации нарушений, до конца 2017 года к ним прибавится 1237 стационарных комплексов и 200 передвижных.

«В начале этого года на дорогах Подмосковья было 226 мест, где установлены комплексы фотовидеофиксации, а до конца года число мест фиксации ПДД будет увеличено в 10 раз», — сообщил Игорь Королев.

Комплексы будут работать на потенциально опасных участках дорог и участках с интенсивным движением в местах, где чаще всего происходят аварии.

«Установка дополнительных комплексов, и, следовательно, увеличение количества мест фиксации скорости на дорогах Подмосковья, позволяет дисциплинировать водителей. В местах установки комплексов сокращается количество аварий с тяжкими последствиями на 25–30%», — заявил Игорь Королев.

Привели в минтрансе Московской области и статистику: за сутки каждый комплекс в среднем фиксирует 129 нарушений по которым выносятся 108 постановлений. С начала года в Подмосковье было зафиксировано 4,5 млн нарушений, по которым выписано штрафов на сумму свыше 1,6 млрд руб. Причем, если в начале года в месяц штрафов выписывалось на 180 млн руб., то после установки дополнительных комплексов сумма превысила 200 млн руб. в месяц. По оценке ведомства к концу года сумма может вообще увеличиться вдвое! Так что, сколько бы не говорили в минтрансе Подмосковья о повышении безопасности, речь и о пополнении бюджета.

Интересно, что еще два года назад камеры в регионе планировалось установить на основе частно-государственного партнерства: коммерческая компания должна была взять на себя установку и обслуживание комплексов, а также обработку данных с них, а взамен получать из регионального бюджета соответствующий процент. Контракт с одной из компанией был заключен сроком на 13 лет, так что не исключено, что сейчас началась реализация того соглашения.

Фото: Минтрас Московской области

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Комментарии (2)

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Просто пример:

— прибыл к нам начальником ГУВД товарищ из Краснодара. На первой же пресс-конференции заявил, что собираемость с камер очень низкая в городе и он намерен с этим бороться;

— из истории: Краснодарский край, еще со времен СССР, отличался особым пристрастием по скоростному режиму к иногородним, и главным образом — направляющимся на отдых на море/с моря;

— из действительности: в городе и области появилась масса новых ограничивающих знаков, где логику и назначение их требований понять не возможно.

Пример: затяжной не крутой подъем с тремя полосами одного направления: НА ПОДЪЕМ — ограничение 40 км/ч; на спуск — 60 км/ч.

Итог: ПРОБКА и аварийность.

От себя: поздравляю, вот это человек слова или больше ни чему не научили...а личные машинки Росгвардии как парковались на тротуарах, так и паркуются...

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На сегодняшний день на дорогах Подмосковья установлено 700 комплексов фиксации нарушений, до конца 2017 года к ним прибавится 1237 стационарных комплексов и 200 передвижных.



«В начале этого года на дорогах Подмосковья было 226 мест, где установлены комплексы фотовидеофиксации, а до конца года число мест фиксации ПДД будет увеличено в 10 раз», — сообщил Игорь Королев.



Было 226 мест в начале года. В 10 раз — это 2260. Если считать от нынешней даты, то их количество увеличится около 2 раз. Зато заголовок так громко звучит! я аж испугался)

Но в любом случае задолбали уже со своими камерами.

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