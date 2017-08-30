В Подмосковье в 10 раз увеличат число камер фиксации нарушений ПДД

До конца этого года в Московской области будет установлено более тысячи новых комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Власти Московской области увеличат число комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в десять раз. Причем, по словам замминистра транспорта региона Игоря Королева это будет сделано до конца года.

На сегодняшний день на дорогах Подмосковья установлено 700 комплексов фиксации нарушений, до конца 2017 года к ним прибавится 1237 стационарных комплексов и 200 передвижных.

«В начале этого года на дорогах Подмосковья было 226 мест, где установлены комплексы фотовидеофиксации, а до конца года число мест фиксации ПДД будет увеличено в 10 раз», — сообщил Игорь Королев.

Комплексы будут работать на потенциально опасных участках дорог и участках с интенсивным движением в местах, где чаще всего происходят аварии.

«Установка дополнительных комплексов, и, следовательно, увеличение количества мест фиксации скорости на дорогах Подмосковья, позволяет дисциплинировать водителей. В местах установки комплексов сокращается количество аварий с тяжкими последствиями на 25–30%», — заявил Игорь Королев.

Привели в минтрансе Московской области и статистику: за сутки каждый комплекс в среднем фиксирует 129 нарушений по которым выносятся 108 постановлений. С начала года в Подмосковье было зафиксировано 4,5 млн нарушений, по которым выписано штрафов на сумму свыше 1,6 млрд руб. Причем, если в начале года в месяц штрафов выписывалось на 180 млн руб., то после установки дополнительных комплексов сумма превысила 200 млн руб. в месяц. По оценке ведомства к концу года сумма может вообще увеличиться вдвое! Так что, сколько бы не говорили в минтрансе Подмосковья о повышении безопасности, речь и о пополнении бюджета.

Интересно, что еще два года назад камеры в регионе планировалось установить на основе частно-государственного партнерства: коммерческая компания должна была взять на себя установку и обслуживание комплексов, а также обработку данных с них, а взамен получать из регионального бюджета соответствующий процент. Контракт с одной из компанией был заключен сроком на 13 лет, так что не исключено, что сейчас началась реализация того соглашения.

В Москве работа некоторых камер видеофиксации нарушений вызывает нарекания у автомобилистов. По пока не подтвержденным данным, некоторые из них систематически завышают скорость проезжающих автомобилей, а автовладельцы потом получают штрафы.

МВД собирается отказаться от функции выписывания штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами. Делать это должны региональные власти, полагают в ведомстве и предлагают зафиксировать это в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: Минтрас Московской области