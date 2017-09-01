«Такси-5» во Внуково: водитель устроил хаос в аэропорту

В Сети появилось видео, на котором заснят таксист, не желающий оплачивать въезд в аэропорт и устроивший настоящий бедлам на территории аэропорта «Внуково».

Что конкретно стало катализатором и причинами такого поведения таксиста на территории аэропорта «Внуково», доподлинно неизвестно. На видео с камер наблюдения зафиксировано сразу несколько нарушений правил дорожного движения.

На видео четко заметно, что сначала таксист заезжает на огороженную для общественного транспорта и официальных машин такси часть прилегающей к терминалу дороги. Затем он сбивает одного из инспекторов, следящих за парковкой.

Как хорошо видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, второго инспектора, который пытается преградить ему путь, он в итоге «сажает» на капот и уезжает с ним к выезду из аэропорта. В итоге после недолгой заминки на выезде из аэропорта он сносит шлагбаум и уезжает с территории аэропорта.

Никаких официальных подробностей ни ГИБДД, ни МВД, ни администрация аэропорта пока не предоставили.

В прошлом году в Казани лихач устроил настоящее ралли в здании аэропорта.

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Фото, видео: YouTube