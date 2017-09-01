«Такси-5» во Внуково: водитель устроил хаос в аэропорту

В Сети появилось видео, на котором заснят таксист, не желающий оплачивать въезд в аэропорт и устроивший настоящий бедлам на территории аэропорта «Внуково».

Что конкретно стало катализатором и причинами такого поведения таксиста на территории аэропорта «Внуково», доподлинно неизвестно. На видео с камер наблюдения зафиксировано сразу несколько нарушений правил дорожного движения.

На видео четко заметно, что сначала таксист заезжает на огороженную для общественного транспорта и официальных машин такси часть прилегающей к терминалу дороги. Затем он сбивает одного из инспекторов, следящих за парковкой.

Как хорошо видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, второго инспектора, который пытается преградить ему путь, он в итоге «сажает» на капот и уезжает с ним к выезду из аэропорта. В итоге после недолгой заминки на выезде из аэропорта он сносит шлагбаум и уезжает с территории аэропорта.

Никаких официальных подробностей ни ГИБДД, ни МВД, ни администрация аэропорта пока не предоставили.

  • В прошлом году в Казани лихач устроил настоящее ралли в здании аэропорта.
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Фото, видео: YouTube

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Комментарии (4)

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//Затем он сбивает одного из инспекторов...//

Какой-то чувак в униформе неизвестно кого сам вскарабкался на капот.

Матвей... Так вам пешеход на пешеходном переходе может взгромоздиться на капот и все заорут, что вы его сбили. Хорошо, если не линчуют. Народец у нас горячий, закипает быстро.

Может потихоньку отвезти незваного пассажира на капоте чуть подальше и там начистить пятак.

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-1

А я думал всегда что въезд в аэропорт бесплатный, только на выезде платить если более 15 мин пробыл.

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0
Ламич Владимир

Там, где деньги, там присутствует финансовый интерес. Могут искусственно притормаживать движение, создавая препятствия. Её Величество Прибыль.

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+1

///...зафиксировано сразу несколько нарушений правил дорожного движения///

Если доступ на территорию ограничен, например, стоит охрана или ворота, то ПДД не действуют. Похоже на разборки с местной шпаной. Там бы водитель правды не нашёл, вот и уехал от греха подальше.

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+3