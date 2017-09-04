Yamaha хочет собирать мототехнику в России

Японская Yamaha ведет переговоры с Минпромторгом о получении льгот при локализации производства в России. Пока речь идет только о мотовездеходах.

Компания Yamaha хочет организовать в России сборку своей техники и ведет переговоры с Минпромэнерго о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) для получения льгот. В настоящее время японцы рассматривают возможность сборки у нас мотовездеходов и квадроциклов.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в настоящее время Yamaha выбирает площадку, которая, вероятнее всего, будет расположена в регионе, где такая техника пользуется наибольшим спросом.

«Все зависит от активности и взаимной заинтересованности, мы не заинтересованы в создании дублирующих производств с государственными предприятиями....мы заинтересованы, в первую очередь, в технологичных инвестиционных направлениях», — цитирует Мантурова RNS.

В настоящее время Yamaha продает в России мотовездеходы Wolverine-R EPS и Viking EPS, а также квадроциклы (утилитарные Grizzly и Kodiak и три модели спортивных).

Специальный инвестконтракт предусматривает предоставление значительных льгот, которые предоставляются региональными или федеральными властями (освобождение от уплаты налогов на определенный период, помощь при наборе персонала, режим наибольшего благоприятствования). Инвестор, в свою очередь, обязуется создать производство, обеспечить постепенную локализацию и выйти на определенные в соглашении объемы производства.

Мотовездеходы Yamaha довольно популярны в России. Один есть в семье пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Один из самых крупных СПИК заключил с российскими властями концерн Daimler AG. Он построит в Подмосковье завод, который будет собирать кроссоверы и седаны Mercedes-Benz.

Фото: Yamaha