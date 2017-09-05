Volvo хочет собирать автоматические коробки передач в России

Компания Volvo Group, занимающаяся производством грузовой техники, планирует развернуть в России производство автоматических коробок передач для своей техники.

Шведская Volvo Group рассматривает возможность локализации в России производства автоматических коробок передач для грузовиков. При этом в компании уверены, что почти все они найдут спрос на нашем внутреннем рынке.

Об этих планах было объявлено на выставке коммерческого транспорта Comtrans-2017, которая проходит сейчас в Москве. Компания не раскрывает данных о дополнительных инвестициях, производственные мощности позволят ей собирать до 15 тыс. трансмиссий в год.

Собственно, сегодняшние мощности завода «Вольво Восток», расположенного в Калуге, позволяют выпускать именно 15 тыс. грузовиков Volvo и Renault в год. Новый проект Volvo намерена реализовывать без господдержки со стороны России и не заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК), который позволил бы ей получить налоговые льготы. Компания намерена постепенно увеличить локализацию производства коробок передач вплоть до глубокой. По словам главы «Вольво Восток» Сергея Ярового, Volvo Group станет первым автопроизводителем с автоматическими коробками передач российского производства.

В этом году Volvo Group планирует продать около 6 тыс. грузовиков на российском рынке. Компания неоднократно сталкивалась с проблемой сбыта и даже несколько раз останавливала производство в Калуге.

По данным агентства «Автостат-Инфо», продажи новых средне- и крупнотоннажных грузовиков в России за первые семь месяцев 2017 года выросли на 43,7%, до 37 371 шт. За этот период у нас было продано 2593 грузовика Volvo (почти трехкратный рост) и 171 грузовик Renault (рост в 8,5 раз).

В ноябре 2014 года в Калуге было запущено производство кабин для грузовиков Volvo.

Из других крупных проектов иностранных производителей стоит отметить проект строительства завода по сборке легковых Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области.

Фото: Volvo Trucks