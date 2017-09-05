Ураган «Харви» уничтожил миллион автомобилей!

Америка продолжает подсчитывать ущерб от самого разрушительного урагана в своей истории. На данный момент известно уже о 60 погибших, убытки исчисляются сотнями миллиардов долларов.

Как уточнили синоптики, «Харви» — отнюдь не самый мощный ураган из тех, что атаковали восточное побережье США, но самый разрушительный: в отличие от других ураганов, он не пронесся над сушей, а под давлением находящегося севернее большого антициклона завис на несколько дней над штатами Техас и Луизиана и в течение недели выливал на них астрономические объемы воды.

По данным телеканала Sky News, только в Техасе на ликвидацию последствий может потребоваться 180 млрд долларов, а количество поврежденных автомобилей уже достигло миллиона. Их судьбу будут решать страховые компании, но и так ясно, что все полностью погруженные в воду машины ремонту не подлежат и будут утилизированы. Масштаб разрушений хорошо передает репортаж ютуб-канала Inside Edition:

Среди пострадавших машин много дорогих суперкаров и внедорожников, некоторые автовладельцы потеряли целые коллекции эксклюзивной техники:

Эксперты справедливо опасаются массового появления на вторичном рынке некачественных запчастей, снятых с машин-утопленников, и предостерегают автовладельцев от их покупки — эксплуатация прошедшего через воду электрооборудования может быть смертельно опасной.

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Фото, видео: YouTube