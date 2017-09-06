В России изменят все номера. Зачем это нужно?

В ряде регионов катастрофически не хватает номеров. Необходимо расширить комбинацию букв и цифр, к тому же коды регионов на табличке становятся все менее актуальными.

Стало известно, что в правительстве зреет план еще одной революции (помимо отмены «палочной системы» в ГИБДД): из автомобильных номеров планируют убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр до восьми, а также оснастить знаки чипами. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на информированный источник. Впрочем, официального подтверждения информации пока нет, хотя выглядит она вполне логичной. Реформа направлена на увеличение возможных комбинаций номеров, а код региона уже давно потерял актуальность.

По информации все того же источника, реформой займутся сразу после выборов президента, скорее всего осенью 2018 года. Все будет зависеть от финансирования. Замену знаков планируется проводить в течение нескольких лет, во время переходного периода будут действовать как старые, так и новые номера. В Госдуме подтвердили информацию, отметив, правда, что разговоры об этом ведутся уже несколько лет. Для успешного прохождения реформы математики должны продумать такую конфигурацию номера, чтобы уникальных знаков хватило хотя бы на 10 лет с учетом ежегодного прироста автомобилей по два миллиона штук.

  • В январе этого года в Самарской области был перебой с государственными номерами серии 163, местным автомобилистам предлагали номера с кодом города 82, то есть Республики Крым.
  • Похожая ситуация складывалась и в других регионах, куда также направляли оказавшиеся в избытке крымские номера, например, такие были замечены в Курской области.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (10)

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о возможном изменении стандартов автомобильных номеров в РФ.

«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, комментируя публикацию издания газета.ру.



Подробнее на ТАСС:

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0

Мне давно не нравится, что отменили идею с привязкой номеров к региону.Ведь толковая идея. Началось с того, что типа номера дорого изготавливать (да не дорого, а  оптимизировать производство ума нет, руки-то загребущие). Дальше разрешают продажу с номерами в другой регион, и  осталось сказать: все равно эта идея провалилась, давайте новый формат! (наглость-то беспредельная) А  новый формат что означает? Что рано или поздно в  результате очередного мудрого предложения через некоторое время на  новый формат заставят перейти всех принудительно! И  конечно не бесплатно )).

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0

Двоичный код ещё не использован.

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А в чипе сделать чип-тюнинг, что бы читалось: Пошёл на ... И в...

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0

Когда же этот кот все уже оближет?

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0

На одном номере региона может быть 1 726 272 номера. Посчитайте сами сколько машин можно зарегистрировать и поищите сколько машин зарегистрировано хоть во всей стране хоть в своей область (крае, республике)

В моей Ростовской области зарегистрировано чуть меньше 1,3 млн. авто, и при этом региональных серий уже две.

Так что это не номеров не хватает, а мозгов у ряда членов правительства.

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+4
Зимин Влад

Там не все буквы алфавита используются, только те, аналоги которых есть в латинице

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+2
Никита Лазарев

Число дано с учётом использующихся 12 букв: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

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0

а на кой чипы, если номер можно законно купить??? Просто чтобы содрать побольше?

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чипы пусть себе в [у нас не ругаются] ставят.

@ нус это разве ругательство?

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+3