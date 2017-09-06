В России изменят все номера. Зачем это нужно?

В ряде регионов катастрофически не хватает номеров. Необходимо расширить комбинацию букв и цифр, к тому же коды регионов на табличке становятся все менее актуальными.

Стало известно, что в правительстве зреет план еще одной революции (помимо отмены «палочной системы» в ГИБДД): из автомобильных номеров планируют убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр до восьми, а также оснастить знаки чипами. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на информированный источник. Впрочем, официального подтверждения информации пока нет, хотя выглядит она вполне логичной. Реформа направлена на увеличение возможных комбинаций номеров, а код региона уже давно потерял актуальность.

По информации все того же источника, реформой займутся сразу после выборов президента, скорее всего осенью 2018 года. Все будет зависеть от финансирования. Замену знаков планируется проводить в течение нескольких лет, во время переходного периода будут действовать как старые, так и новые номера. В Госдуме подтвердили информацию, отметив, правда, что разговоры об этом ведутся уже несколько лет. Для успешного прохождения реформы математики должны продумать такую конфигурацию номера, чтобы уникальных знаков хватило хотя бы на 10 лет с учетом ежегодного прироста автомобилей по два миллиона штук.

В январе этого года в Самарской области был перебой с государственными номерами серии 163, местным автомобилистам предлагали номера с кодом города 82, то есть Республики Крым.

Похожая ситуация складывалась и в других регионах, куда также направляли оказавшиеся в избытке крымские номера, например, такие были замечены в Курской области.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС