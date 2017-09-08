Пьяный депутат на Ниссане сбил троих пешеходов в Якутии

Следственное управление СК РФ по Республике Саха возбудило уголовное дело в отношении регионального депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Николая Румянцева. Вечером 7 сентября он совершил наезд на пешеходов, один из которых от полученных травм скончался на месте.

ДТП произошло около 9 часов вечера в селе Сырдах, расположенного в 23 километрах к северу от Якутска. Депутат Румянцев, управляя внедорожником Nissan Patrol, двигался с нарушением скоростного режима по трассе Якутск — Намцы в условиях недостаточной видимости и совершил наезд на трех пешеходов. Один из них, 40-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте, двоих других, мужчин 37 и 32 лет, с ушибами и травмами разной степени тяжести доставила в больницу прибывшая на место происшествия карета скорой помощи.

Медицинское освидетельствование водителя Ниссана показало, что он был пьян, сообщает официальный сайт УГИБДД МВД по Республике Саха.

В свою очередь, пресс-служба регионального СУ СК РФ рассказала о том, что в отношении задержанного Румянцева уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Румянцев Николай Иннокентьевич 1961 года рождения — депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха III, IV и V созывов, член фракции регионального отделения партии «Справедливая Россия», лауреат нескольких государственных наград. В 2014 году он инициировал законопроект, устанавливающий дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в регионе.

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Фото: 14.мвд.рф, iltumen.ru