Тюменские депутаты предложили ввести льготы для владельцев Лексусов

В Тюмени депутаты предложили отменить транспортный налог для владельцев электромобилей и гибридов. В ходе обсуждения законопроекта выяснилось, что затронет он только очень состоятельных автовладельцев.

Депутаты заксобрания Тюмени Артем Зайцев и Глеб Трубин решили идти в ногу со временем и начать исполнять поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева по популяризации экологически чистого транспорта. Для этого они предложили освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, а для владельцам гибридных автомобилей снизить его на 50%.

В качестве аргументов авторы законопроекта привели опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога.

Проект прошел предварительное рассмотрение в Законодательном собрании города, получив два положительных отзыва и один отрицательный. Однако решающей может оказаться позиция правительства области.

«Сегодня в регионе автомобили до 150 лошадиных сил освобождены от уплаты транспортного налога (цена вопроса — 900 млн рублей в год). Мощность электромобилей, которые присутствуют на российском рынке, не превышает этих же 150 лошадиных сил. То есть они априори освобождены от уплаты налога, — цитирует РБК заместителя департамента финансов регионального правительства Михаила Таранова. — Если взять гибридные автомобили, то на рынке региона присутствуют такие машины: Lexus NX (стоимостью от 3 млн руб.), Lexus RX (от 4,5 млн руб.), Mercedes-Benz GL (от 5,5 млн руб.), Porsche Cayenne Hybrid (от 6 млн руб.). Если человек может позволить себе содержать такой автомобиль, то наверняка сможет платить налоги».

Отклонить поправки в региональный закон «О транспортном налоге» порекомендовал и глава профильного комитета собрания Николай Токарчук.

В итоге Глеб Трубин попросил депутатов принять законопроект в первом чтении, пообещав, что ко второму он будет доработан и из него исчезнут льготы для дорогих гибридных автомобилей. Рассмотрение законопроекта состоится 21 сентября этого года.

Фото: Porsche