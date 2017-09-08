Самоубийца, спасенный байкером, оказался «самоубийцей» со стажем

Свои действия липовый самоубийца объяснял внезапной кончиной горячо любимой матери, но мать юноши оказалась жива и здорова, а попытка покончить счеты с жизнью… просто способом заработка.

Каждый день 18-летний Алексей Переверзев ловит на трассе машины, чтобы уехать подальше от дома. Ни работы, ни учебы, ни смысла в жизни у него нет, вот и нашел себе такой способ существования. Прыгать с моста пытался четыре раза, и это только по его словам. После выхода видеоролика его стали узнавать автомобилисты Москвы, Серпухова, Одинцова, Калуги… И везде одно и то же. Рассказывает он хорошо отработанную легенду: внезапно умерла мать, не успел на похороны. Парня успокаивают, кормят, одевают и дают деньги на дорогу домой.

Как рассказала мать липового самоубийцы (она жива и здравствует!) в интервью телеканалу Москва 24, Леша с детства рос проблемным ребенком и из дома стал сбегать с девяти лет, связался в плохой компанией, прогуливал школу, а этот хитрый способ заработка придумал, когда ему было двенадцать. Он умеет располагать к себе людей, люди его жалеют, сетует мать. При этом с близкими людьми он ведет себя порой агрессивно, соседи его побаиваются. Парня неоднократно отправляли к психиатру, однако сам он себя считает вполне здоровым, да и на учет в медучреждении его не поставили. Сам он объясняет, что делает это на почве ссор со старшим братом, хотя мать парня это категорически отрицает. После «суицидов» его обычно забирают в полицию, но очень быстро отпускают, хотя его действия тянут на статью «Вымогательство». Только привлечь его за это сложно, ведь деньги сердобольные автомобилисты ему отдают добровольно.

Таким образом, в этой истории все-таки поставлена «грустная» точка. Грустная, потому что, увидев подобную картину, многие автомобилисты, наученные этим опытом, теперь просто проедут мимо. А ведь кто-то действительно может срочно нуждаться в помощи, только как понять, не мошенник ли он?

А перед байкером, который пытался помочь этому человеку, мы снимаем шляпу. Таких неравнодушных людей не так уж и много. Подробности этой истории читайте здесь.

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Фото: YouTube