В Москве женщина «уронила» Тойоту с четвертого этажа парковки

В упавшем автомобиле находились два человека, к счастью, они не сильно пострадали.

Сегодня на 2-м Южнопортовом проезде в Москве с четвертого этажа парковки («Народный гараж») выпал автомобиль Toyota с женщиной и шестилетним ребенком, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы. 46-летняя водительница случайно перепутала педаль акселератора с тормозом, машина пробила ограждение парковки и рухнула вниз. Сама женщина сломала руку, ребенок не пострадал. Тем не менее их доставили в больницу для наблюдения.

Дежурный управления ГИБДД Москвы Артем Колесников сообщил, что женщина с ребенком пострадали «несильно», а информация об аварии поступила в 12:54.

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Фото: garagerealty.ru

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Комментарии (4)

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Ну вот они — будующие владельцы машин с автопилотом! И не потому что модно, а потому что надо

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В Москве женщина «уронила» мешок риса с четвертого этажа амбара

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Мозг водительницы пострадал несильно, ввиду отсутствия.

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Кому права выдают...........

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