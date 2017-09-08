В Москве женщина «уронила» Тойоту с четвертого этажа парковки

Сегодня на 2-м Южнопортовом проезде в Москве с четвертого этажа парковки («Народный гараж») выпал автомобиль Toyota с женщиной и шестилетним ребенком, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы. 46-летняя водительница случайно перепутала педаль акселератора с тормозом, машина пробила ограждение парковки и рухнула вниз. Сама женщина сломала руку, ребенок не пострадал. Тем не менее их доставили в больницу для наблюдения.
Дежурный управления ГИБДД Москвы Артем Колесников сообщил, что женщина с ребенком пострадали «несильно», а информация об аварии поступила в 12:54.
- Другие материалы рубрики «Происшествие» ищите по ссылке.
Фото: garagerealty.ru