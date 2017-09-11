Боевик наяву: в США копы преследовали преступника 45 минут

В минувшую пятницу детройтская полиция 45 минут гонялась за подозреваемым в покушении на убийство женщины. Погоня прекратилась после того, как у кроссовера Nissan Rogue, на котором удирал преступник, лопнуло колесо.

Очередной невыдуманный блокбастер развернулся на американских дорогах. Утром 8 сентября группа захвата выехала на юго-запад Детройта арестовывать мужчину, который выстрелил из пистолета в голову женщине (сейчас она находится в больнице в критическом состоянии).

Как сообщает издание Detroit Free Press, схватить злоумышленника удалось не сразу: он пустился в бегство на кроссовере Nissan Rogue, длительное время петлял по улицам города, объезжал светофоры и дорожные заторы по обочинам и газонам, а затем вырвался на федеральную автостраду I—75 и втопил полный газ. Полицейские несколько раз пытались блокировать ему дорогу, но безуспешно, и лишь после того, как на Ниссане лопнуло левое передние колесо, преступник остановился у разделительного барьера по центру автострады, выскочил из машины, бросился на встречную полосу и едва не угодил под колеса минивэна Chrysler. Беглец запрыгнул на крышу машины, ее тут же обступили полицейские, один из копов вскочил на минивэн и сшиб преступника на землю, где его и повязали.

Трансляцию погони вел с вертолета один из местных телеканалов, мы публикуем здесь лишь ее драматический финал.

В этой погоне на стороне хороших парней наравне с новенькими «перехватчиками» Dodge Charger Pursuit участвовал легендарный Ford Crown Victoria P71 — в американской полиции таких машин осталось совсем немного.

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Фото, видео: YouTube