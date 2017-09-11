«Поклонники» фильма «Матильда» начали поджигать автомобили

Словесные обвинения режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда» закончились. Начался криминал: сегодня неизвестные подожгли автомобили у офиса коллегии адвокатов, представляющей интересы режиссера.

Вряд ли среди наших читателей найдутся те, кто не слышал о фильме «Матильда», хотя картина в прокат еще не вышла — закрытый предпремьерный показ должен состояться сегодня во Владивостоке в рамках международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Против концепции фильма, повествующего о любовной связи между балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, отчаянно протестуют депутат Госдумы Наталья Поклонская и группы инициативных оскорбленных православных верующих. Накануне в Омске прошел 6-часовой автомобильный крестный ход против «Матильды», а 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные забросали коктейлями Молотова фасад здания кинокомпании «Лендок», где находится офис студии Алексея Учителя.

Утром 11 сентября активисты предприняли очередную атаку: адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил на своей страничке в Facebook, что у здания коллегии в Староконюшенном переулке в центре Москвы были подожжены несколько автомобилей. К счастью, никто из людей в результате возгорания не пострадал. На месте происшествия были разбросаны листовки с надписями «За Матильду гореть». Полиция проводит проверку по данному инциденту.

По одной из неофициальных версий, мужчина, протаранивший 4 сентября на микроавтобусе УАЗ кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, объяснил свой поступок протестом против фильма «Матильда».

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Фото: Константин Добрынин/Facebook