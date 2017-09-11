«Поклонники» фильма «Матильда» начали поджигать автомобили

Словесные обвинения режиссера Алексея Учителя и его фильма «Матильда» закончились. Начался криминал: сегодня неизвестные подожгли автомобили у офиса коллегии адвокатов, представляющей интересы режиссера.

Вряд ли среди наших читателей найдутся те, кто не слышал о фильме «Матильда», хотя картина в прокат еще не вышла — закрытый предпремьерный показ должен состояться сегодня во Владивостоке в рамках международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Против концепции фильма, повествующего о любовной связи между балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, отчаянно протестуют депутат Госдумы Наталья Поклонская и группы инициативных оскорбленных православных верующих. Накануне в Омске прошел 6-часовой автомобильный крестный ход против «Матильды», а 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные забросали коктейлями Молотова фасад здания кинокомпании «Лендок», где находится офис студии Алексея Учителя.

Утром 11 сентября активисты предприняли очередную атаку: адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил на своей страничке в Facebook, что у здания коллегии в Староконюшенном переулке в центре Москвы были подожжены несколько автомобилей. К счастью, никто из людей в результате возгорания не пострадал. На месте происшествия были разбросаны листовки с надписями «За Матильду гореть». Полиция проводит проверку по данному инциденту.

  • По одной из неофициальных версий, мужчина, протаранивший 4 сентября на микроавтобусе УАЗ кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, объяснил свой поступок протестом против фильма «Матильда».
  • С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

«Поклонники» фильма «Матильда» начали поджигать автомобили

Фото: Константин Добрынин/Facebook

«Поклонники» фильма «Матильда» начали поджигать автомобили
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Комментарии (11)

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Все это было, что в фильме, более 100 лет назад. И даже если там что то не так по вашему не смотрите многие посмотрят и забудут как и большинство фильмов которые сейчас выходят. Неужели так важно из за этого портить чужое имущество доказывая что кто то там был прав неправ сто лет назад??у вас жизни все хорошо и вам нечем заняться? помогите тогда делом полезным, а словами и вандализмом. От того что вы сожгли тачку и прочее чет поменялось ? Мир во всем Мире наступил? Америка обанкротилась? Этих людей уже нет в живых давно им всё равно как и большинству в России как там видит режиссер в своем фильме интрижку 100 летней давности...

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Пора в автожурналистике вводить номинацию «Желтый руль!» и вручать по итогам года самым «лучшим», причем как в личном зачете, так и в командном первенстве...

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OMG. Во что превратился «За рулём». Зачем ЭТО здесь?

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СерЖ

СерЖ, вот у вас все как всегда через «Ж»:)



Сожгли АВТОМОБИЛИ.

ЗР — издание с АВТОМОБИЛЬНОЙ тематикой.

Вам не кажется, что материал про поджоги АВТОМОБИЛЕЙ в Москве находится на сайте совершенно законно?

А что вашему начальству свобода слова не нравится, и оно предпочло бы инцидент замять, так пусть для начала своей поклонихе стуканутой и ее поклонятам мозги вправляют, а не читателям АВТОМОБИЛЬНОГО издания:)



А то как разжигать ненависть к художественно-историческому кино, так это они первые, а как их тупые адепты автомобили начали жечь, так «Зачем ЭТО здесь»?



Фу такими лицемерными быть, СерЖ:)

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+8

Православие головного мозга.

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+7
antaey

Я бы сказал: «поклонизм головного мозга»

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+4

Поклонская — лидер террористической организации. Почему она до сих пор жива?

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+9
Андреев Герман

В ответ на белый террор, ответим.. Дальше по усмотрению.

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0

Нетипично. Обычно балетные разборки кислотой сопровождаются. Народ творческий, дальше идёт.

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+1

По-моему, налицо оскорбление чувств неверующих в Поклонскую и ее поклонят. Пора возбуждать дело.

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+7
Каплан Илья

Обычные страсти вокруг балета.

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0