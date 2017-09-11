Суд обязал УАЗ выплатить владельцу сгоревшего Патриота 1,5 млн рублей

Автомобилист три года разбирался с Ульяновским автомобильным заводом по поводу того, кто виноват в том, что автомобиль сгорел. Производитель выдвинул встречный иск автомобилисту, проведя свою экспертизу, в которой обвинил самого автовладельца в ненадлежащей эксплуатации транспортного средства.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

В 2014 году Алексей Чучмарев вместе с сыном поехал на рыбалку на своем внедорожнике УАЗ Патриот. Автомобиль был новый, только что купленный в автосалоне «Техинком» в максимальной комплектации. Патриот к тому моменту пробежал всего 32 тыс. км, был на гарантии, автовладелец аккуратно и в срок проходил все ТО. Съехав на грунтовку, водитель пытался объехать лужу, но, не доехав до ее края, застрял. Он попытался выбраться из грязевого плена, но увязал все глубже. В это время сын заметил дым, который шел сзади УАЗа. Схватив ребенка, Алексей побежал подальше от автомобиля, который вдруг загорелся и через 10–15 минут выгорел дотла.

Так как автомобилист вместе с сыном были на волосок от гибели, Чучмарев решил добиться правды и выяснить, почему автомобиль загорелся. Ну и деньги за него были заплачены немалые. Он нашел экспертную контору, цена за услугу его устроила и пригласил специалиста. К тому времени автомобиль находился во дворе его частного дома, куда его доставили на эвакуаторе. Эксперт тщательно исследовал автомобиль, потребовалось его даже перевернуть трактором, и пришел к выводу, что у топливного фильтра слетел соединитель, система резгерметизировалась, и топливо загорелось, и это вина производителя, а не автовладельца.

Алексей обратился с претензией сначала к дилеру, а тот — к производителю. Через некоторое время с УАЗа приехали три специалиста и провели свою экспертизу. Из их заключения выходило, что возгорание произошло по вине автовладельца, который неправильно эксплуатировал автомобиль. Из-за наматывания травы на вал раздаточной коробки произошла разгерметизация сальника, стало разбрызгиваться трансмиссионное масло, оно попало на катализатор и на траву и загорелось. Производитель потребовал от автовладельца возместить затраты на проведение своей экспертизы, которую оценил в 120 тыс. рублей.

Суд назначил повторную независимую экспертизу, которая подтвердила, что причиной пожара стал производственный недостаток, и отказал УАЗу в иске и частично удовлетворил претензии автовладельца.

«По выплатам я пока не скажу, она (судья) зачитывала, и мы насчитали чуть больше 1 500 000 рублей», — рассказал Чучмарев интернет-изданию «Ридус».

Больше всего его возмутило поведение представителя УАЗа в суде:

«Юрист всем своим поведением, почти плачущим голоском, пыталась разжалобить судью, что я наживаюсь, в то время когда рабочие почти голодают... По ее словам, я незаконно обогащался, и она не принимала во внимание, что была угроза жизни и здоровью, что в машине был ребенок, который, к слову, до сих пор вспоминает про тот пожар и в машине ведет себя очень настороженно», — отметил Чучмарев.

Возможно, это еще не конец истории и УАЗ захочет оспорить результаты повторной экспертизы и судебного решения.

  • А этого автомобилиста суд признал виновным в инсценировке угона своего автомобиля. Ему присудили штраф в пять тысяч рублей, и он еще легко отделался. Нарушив правила дорожного движения и скрывшись от полиции, владелец автомобиля не нашел ничего лучше, как объявить, что транспортное средство было угнано.

Фото: Алексей Чучмарев/drive2.ru

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Отзывы о УАЗ Patriot (10)

УАЗ 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отсутствуют

Недостатки:

Присутствуют повсеместно. И зачем «Патриот» пишут латиницей?

Комментарий:

Это не автомобиль. Это конструктор «Сделай сам». Не держит дорогу, не тормозит, жрет топливо, гудит всеми деталями сразу. Дороговато, конечно, для полуфабриката, но на такие изделия тоже есть спрос. Не все хотят быть наездниками — — многим искренно хочется «повозиться». Но я не из таких.

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Комментарии (3)

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А что, УАЗ больше не внедорожник? По траве ездить нельзя?

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Для завода, 1,5 млн или предоставление нового автомобиля (если было в иске), это вообще пыль))) не позорились бы а загладили вину и компенсировали убытки в добровольном порядке!!!

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Это кстати не первый случай возгорания патриотов, приеду с работы кину ссылку

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