Суд обязал УАЗ выплатить владельцу сгоревшего Патриота 1,5 млн рублей

Автомобилист три года разбирался с Ульяновским автомобильным заводом по поводу того, кто виноват в том, что автомобиль сгорел. Производитель выдвинул встречный иск автомобилисту, проведя свою экспертизу, в которой обвинил самого автовладельца в ненадлежащей эксплуатации транспортного средства.

В 2014 году Алексей Чучмарев вместе с сыном поехал на рыбалку на своем внедорожнике УАЗ Патриот. Автомобиль был новый, только что купленный в автосалоне «Техинком» в максимальной комплектации. Патриот к тому моменту пробежал всего 32 тыс. км, был на гарантии, автовладелец аккуратно и в срок проходил все ТО. Съехав на грунтовку, водитель пытался объехать лужу, но, не доехав до ее края, застрял. Он попытался выбраться из грязевого плена, но увязал все глубже. В это время сын заметил дым, который шел сзади УАЗа. Схватив ребенка, Алексей побежал подальше от автомобиля, который вдруг загорелся и через 10–15 минут выгорел дотла.

Так как автомобилист вместе с сыном были на волосок от гибели, Чучмарев решил добиться правды и выяснить, почему автомобиль загорелся. Ну и деньги за него были заплачены немалые. Он нашел экспертную контору, цена за услугу его устроила и пригласил специалиста. К тому времени автомобиль находился во дворе его частного дома, куда его доставили на эвакуаторе. Эксперт тщательно исследовал автомобиль, потребовалось его даже перевернуть трактором, и пришел к выводу, что у топливного фильтра слетел соединитель, система резгерметизировалась, и топливо загорелось, и это вина производителя, а не автовладельца.

Алексей обратился с претензией сначала к дилеру, а тот — к производителю. Через некоторое время с УАЗа приехали три специалиста и провели свою экспертизу. Из их заключения выходило, что возгорание произошло по вине автовладельца, который неправильно эксплуатировал автомобиль. Из-за наматывания травы на вал раздаточной коробки произошла разгерметизация сальника, стало разбрызгиваться трансмиссионное масло, оно попало на катализатор и на траву и загорелось. Производитель потребовал от автовладельца возместить затраты на проведение своей экспертизы, которую оценил в 120 тыс. рублей.

Суд назначил повторную независимую экспертизу, которая подтвердила, что причиной пожара стал производственный недостаток, и отказал УАЗу в иске и частично удовлетворил претензии автовладельца.

«По выплатам я пока не скажу, она (судья) зачитывала, и мы насчитали чуть больше 1 500 000 рублей», — рассказал Чучмарев интернет-изданию «Ридус».

Больше всего его возмутило поведение представителя УАЗа в суде:

«Юрист всем своим поведением, почти плачущим голоском, пыталась разжалобить судью, что я наживаюсь, в то время когда рабочие почти голодают... По ее словам, я незаконно обогащался, и она не принимала во внимание, что была угроза жизни и здоровью, что в машине был ребенок, который, к слову, до сих пор вспоминает про тот пожар и в машине ведет себя очень настороженно», — отметил Чучмарев.

Возможно, это еще не конец истории и УАЗ захочет оспорить результаты повторной экспертизы и судебного решения.

А этого автомобилиста суд признал виновным в инсценировке угона своего автомобиля. Ему присудили штраф в пять тысяч рублей, и он еще легко отделался. Нарушив правила дорожного движения и скрывшись от полиции, владелец автомобиля не нашел ничего лучше, как объявить, что транспортное средство было угнано.



Фото: Алексей Чучмарев/drive2.ru