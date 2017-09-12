И еще один штраф увеличится — за непропуск пешехода

За увеличение штрафа для водителей выступает столичный департамент транспорта. Общественная палата РФ предлагает увеличить штрафы и для самих пешеходов.

Штраф для водителей, не уступающих дорогу пешеходам, столичные власти предлагают поднять до 2,5 тыс. рублей. Напомним, сейчас он составляет 1,5 тыс. рублей.

В марте прошлого года президент поручил усилить ответственность для нарушителей, в результате МВД был подготовлен законопроект, вводящий штрафую «вилку» — 1,5–2,5 тыс. рублей. Документ одобрило правительство, и он уже внесен в Госдуму.

В 2017 году в России произошло 28,7 тыс. аварий (-6,7%), связанных с наездами на пешеходов, причем более 10 тыс. случилось на пешеходных переходах, из них более 5,9 тыс.- в первой полосе, более 3,1 тыс. — во второй полосе.

Чтобы фиксировать нарушения на пешеходных переходах, в столице собираются установить несколько сотен камер. Пока нам известна лишь одна такая камера, которая располагается на Нижегородской улице (модель «Форсаж»), и она вызвала много шума, так как до сих пор неясно, насколько корректно она выполняет свою работу. Тем не менее, по сведениям «Коммерсанта», около 900 автомобилистов получили штрафы с этой камеры, и было всего три попытки их обжаловать, но ни один штраф так и не был отменен.

В Дептрансе считают внедрение таких камер делом важным и нужным, а вот штрафную вилку за нарушения на пешеходном переходе предлагает убрать, оставив лишь максимальный штраф в 2,5 тыс. рублей, и еще ввести повышенный штраф за рецидив.

В Общественной палате также предложили усилить ответственность и самих пешеходов, ведь, прежде чем выходить на переход, они должны убедиться, что не создают помех автомобилям, а машина успеет остановиться. Но на практике выходит, что вина пешехода практически не исследуется. Сейчас сумма штрафа для пешехода, нарушающего ПДД, в большинстве случаев составляет 500 рублей. Исключением являются те случаи, когда пешеход при нарушении помешал ходу движения (1 тыс. руб.) и нарушение принесло ущерб здоровью потерпевшего лица в легкой или средней степени тяжести (штраф — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей).

Заключение к законопроекту Общественная палата подготовит до конца этой недели и направит для обсуждения в Госдуму, МВД, ГИБДД и Минтранс.

  • Водитель улучил момент и все-таки пересек оживленный пешеходный переход, но тут же был остановлен инспектором за непропуск пешеходов. С ходу сложно сообразить, что пропускать никого и не надо: главное — не создавать помех. Тонкости этого вопроса разъяснил наш юрист.
  • Но иногда пешеходы попадаются сознательные, а водители бывают и робкими, не умеющими за себя постоять. И тогда уже пешеходы защищают водителей от нападок ГИБДД, как в этом случае.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (9)

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За увеличение штрафа для водителей выступает столичный департамент транспорта, Общественная палата РФ. За это сбегал проголосовал народ. Значит так тому и быть — выворачивайте карманы, господа, да поживее.

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+2

У нас почему-то за непропуск пешехода хотят сделать 2,5К, а за переход в неположенном месте штрафа по-прежнему или нет, или он 100 рублей.

Также предоагаю тех дятлов, которые ходят, уткнвшись в смартфон, штрафовать на стоимость смартфона.

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+3
Каплан Илья

Я обычно таким, сигналю как только он пройдет))) Главное гудок помощнее))) ибо объяснять таким что они своим хамским поведением плюют на остальных участников движения, бесполезно!!!

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0

Ключевое в статье: «собираются установить несколько сотен камер». конечно, лучше поставить камеры, чем светофоры с кнопкой, например. Деньги собирать с камер (которые будут настроены априори неправильно — не в пользу водителей) куда как выгодней для алчных чиновников в дептрансе, чем сохранить здоровье и жизни граждан

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+6

Ещё нужно поставить шлагбаумы для пешеходов выходят несмотря в наушниках или в телефоне и трудно угадать куда ему надо,будет здорово

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0

А организовать движение стад пешеходов через нерегулируемые переходы никак нельзя?

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0

Тогда и в ответку надо — поднять штраф за переход в неположенном месте — 2,5 тыс рублей.

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+3
=) Добряк

Ага, хоть 100 тыс руб. Если бы их ещё кто-то штрафовал.

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+3
Demitrius

Знакомого однажды штрафанули на 100р

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0