За увеличение штрафа для водителей выступает столичный департамент транспорта. Общественная палата РФ предлагает увеличить штрафы и для самих пешеходов.

Штраф для водителей, не уступающих дорогу пешеходам, столичные власти предлагают поднять до 2,5 тыс. рублей. Напомним, сейчас он составляет 1,5 тыс. рублей.

В марте прошлого года президент поручил усилить ответственность для нарушителей, в результате МВД был подготовлен законопроект, вводящий штрафую «вилку» — 1,5–2,5 тыс. рублей. Документ одобрило правительство, и он уже внесен в Госдуму.

В 2017 году в России произошло 28,7 тыс. аварий (-6,7%), связанных с наездами на пешеходов, причем более 10 тыс. случилось на пешеходных переходах, из них более 5,9 тыс.- в первой полосе, более 3,1 тыс. — во второй полосе.

Чтобы фиксировать нарушения на пешеходных переходах, в столице собираются установить несколько сотен камер. Пока нам известна лишь одна такая камера, которая располагается на Нижегородской улице (модель «Форсаж»), и она вызвала много шума, так как до сих пор неясно, насколько корректно она выполняет свою работу. Тем не менее, по сведениям «Коммерсанта», около 900 автомобилистов получили штрафы с этой камеры, и было всего три попытки их обжаловать, но ни один штраф так и не был отменен.

В Дептрансе считают внедрение таких камер делом важным и нужным, а вот штрафную вилку за нарушения на пешеходном переходе предлагает убрать, оставив лишь максимальный штраф в 2,5 тыс. рублей, и еще ввести повышенный штраф за рецидив.

В Общественной палате также предложили усилить ответственность и самих пешеходов, ведь, прежде чем выходить на переход, они должны убедиться, что не создают помех автомобилям, а машина успеет остановиться. Но на практике выходит, что вина пешехода практически не исследуется. Сейчас сумма штрафа для пешехода, нарушающего ПДД, в большинстве случаев составляет 500 рублей. Исключением являются те случаи, когда пешеход при нарушении помешал ходу движения (1 тыс. руб.) и нарушение принесло ущерб здоровью потерпевшего лица в легкой или средней степени тяжести (штраф — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей).

Заключение к законопроекту Общественная палата подготовит до конца этой недели и направит для обсуждения в Госдуму, МВД, ГИБДД и Минтранс.

Водитель улучил момент и все-таки пересек оживленный пешеходный переход, но тут же был остановлен инспектором за непропуск пешеходов. С ходу сложно сообразить, что пропускать никого и не надо: главное — не создавать помех. Тонкости этого вопроса разъяснил наш юрист.

Но иногда пешеходы попадаются сознательные, а водители бывают и робкими, не умеющими за себя постоять. И тогда уже пешеходы защищают водителей от нападок ГИБДД, как в этом случае.



Фото: «За рулем»