Прочнее, чем металл: молодая женщина выжила в жуткой катастрофе

Кажется, что в аварии, запечатленной на видео, выжить просто невозможно. От автомобиля остались одни обломки, но водитель, хотя и находится в критическом состоянии, все же осталась жива.

В социальных сетях обсуждают видеоролик, на котором запечатлено, как мощный Audi TT столкнулся с неизвестным объектом, взлетел в воздух, прежде чем врезал в кирпичную стену и перевернулся. Сцену катастрофы, произошедшей в Йоханнесбурге (Южная Африка), зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на прилегающей улице.

Автомобиль, как предполагают, налетел на препятствие и потерял управление. Вместо машины осталась лишь груда искореженных обломков. Но что интересно, когда спасатели, получив сигнал экстренного вызова, приехали на место происшествия, они обнаружили, что 20-летняя пострадавшая каким-то чудом выбралась из него и лежала на небольшом расстоянии от Audi, хотя и без сознания. При этом до спасателей к автомобилю никто не подходил, и сделала она это самостоятельно. Молодая женщина получила многочисленные травмы и была в критическом состоянии, тем не менее была жива, когда медики везли ее в больницу.

Причину аварии еще выясняют.

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Фото, видео: YouTube