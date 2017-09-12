Mercedes-AMG Project One: 1000-сильный гиперкар с 1,6-литровым мотором

Забудьте все, что вы знали о даунсайзинге. Концерн Daimler задает новую планку в этом направлении двигателестроения и представляет венец своего творения — гибридный гиперкар Mercedes-AMG Project One. Все запланированные к выпуску 275 экземпляров уже распроданы.

Гиперкар создан к полувековому юбилею тюнинговой фирмы AMG, которая уже более 10 лет входит в состав автоконцерна Daimler и курирует разработку его спортивных моделей. Mercedes-AMG Project One представляет собой интерпретацию болида Формулы-1, приспособленного для езды по дорогам общего пользования. Сердцем машины является расположенный перед задней осью настоящий формульный двигатель V6 с рабочим объемом 1600 см3. Он снабжен одним высокопроизводительным турбокомпрессором и ассистирующим ему электромотором мощностью 90 кВт (122 л.с.), который нейтрализует эффект турбоямы и улучшает отклики на нажатие акселератора. Еще один электромотор установлен на коленвале и выдает 120 кВт (163 л.с.), он работает в качестве генератора электроэнергии при торможениях и дает дополнительную мощность при разгонах. От гоночных болидов ДВС унаследовал и пневматический привод клапанов, но предельные обороты коленвала ради увеличения ресурса снижены с формульных 15 000 до условно спортбайковских 11 000 об/мин — производитель обещает, что двигатель исправно прослужит 50 тысяч километров.

Еще два электродвигателя мощностью 120 кВт (163 л.с.) каждый установлены на передней оси и также при торможениях вырабатывают электроэнергию, которая накапливается в литий-ионной батареи (емкость не называется), расположенной под ногами водителя и единственного пассажира. Ее можно зарядить и от внешнего источника, полного заряда хватит на 25 км пробега в безвыхлопном режиме. Рабочее напряжение очень высокое — 800 В.

Совокупная пиковая мощность гибридной силовой установки составляет 740 кВт (1006 л.с.), из них 500 кВт (680 л.с.) приходятся на заднюю ось. Коробка передач — роботизированная 8-ступенчатая механика (она, разумеется, обслуживает только задние колеса).

Из динамических характеристик производитель назвал пока только время разгона до 200 км/ч — менее 6 секунд, и максимальную скорость — более 350 км/ч. Не сообщается пока и снаряженная масса машина, но в кулуарах Франкфуртского автосалона поговаривают о 1300 кг, что вполне правдоподобно с учетом использования легких формульных компонентов, углепластикового кузова и «ажурной» гоночной подвески из алюминия с толкающими штангами. Тормозные диски — углерод-керамические.

Салон на первый взгляд предельно аскетичен, но здесь есть кондиционер и даже электрические стеклоподъемники. В формульный штурвал разработчики умудрились вмонтировать подушку безопасности. Кресла-ковши закреплены жестко — можно лишь регулировать положение руля и педального узла. Вместо приборов — два мультифункциональных планшета, третий установлен под потолком и выполняет роль зеркала заднего вида (транслирует картинку с установленной на корме видеокамеры).

Производство гиперкара Mercedes-AMG Project One начнется лишь в 2019 году (еще необходимо провести ряд доводочных испытаний), цена, по слухам, превысит 2,7 млн евро за экземпляр, при этом на все запланированные к выпуску 275 машин уже собраны предзаказы, очередь можно не занимать. Разумеется, потом несколько машин непременно всплывут на вторичном рынке и купить их по спекулятивной цене сможет «любой желающий».

Также на автосалоне во Франкфурте празднуют мировую премьеру обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса.

Фото: Daimler