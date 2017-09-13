В Санкт-Петербурге автомобиль сбил трех человек на остановке

Накануне поздним вечером, 12 сентября, водитель седана Volkswagen Polo не справился с управлением автомобилем и врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали три человека.

Авария произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. 19-летний водитель Volkswagen Polo столкнулся с другим автомобилем на перекрестке и вылетел на тротуар, где врезался сначала в дорожный знак, а затем сбил людей, находившихся на остановке общественного транспорта.

Пострадали три человека, включая беременную девушку, сообщается в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте. По словам очевидцев аварии, первая машина скорой помощи была на месте аварии менее чем через минуту после случившегося: она проезжала мимо.

Позднее прибыло еще три автомобиля скорой помощи и полиция. При этом оперативно с места аварии уехала только одна «скорая», та, в которой оказывали первую помощь беременной девушке. Как пишет один из очевидцев, «скорые» находились на месте аварии около 25 минут, пострадавших перекладывали из одной машины в другую. Происходящее вызывало недоумение у свидетелей аварии, так как больница находится «всего в двух минутах езды от остановки». Первый же автомобиль ДПС прибыл на место ДТП спустя 20 минут, несмотря на близость стационарного поста к месту, где произошла авария.

Виновник аварии задержан, по словам очевидцев, его в наручниках посадили в один из полицейских автомобилей.

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Фото: ВКонтакте