С 1 января 2016 года у автомобилистов появилась возможность сэкономить на оплате штрафов. Мы узнали, как это повлияло на ваше «автомобильное» поведение.

Сейчас оплатить штраф со скидкой автомобилисты могут при условии, что они это сделают в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. При этом нужно учитывать, что скидка распространяется далеко не на все штрафы.

Подводим итоги опроса, проведенного издательством «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат». Более половины наших читателей (67,4%) используют эту возможность. При этом свою манеру езды не поменяли 76,8%, и только 20,5% стали меньше нарушать ПДД.

Комментирует автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Еще одна задача, которая решается с помощью введения 50-процентного дисконта — такой, кстати, есть в ряде европейских стран, тут я ничего не придумал, а просто взял на вооружение их опыт. Почему 20 дней с момента вынесения постановления? Некоторые говорят, нужно было сделать с момента получения письма! Нет, идея как раз заключалась в том, чтобы стимулировать автомобилистов отслеживать свои «грехи». Подписался на рассылку с сайта госуслуг — тебе приходит смс-ка. Ты сам следишь за своими прегрешениями, в установленный срок их оплачиваешь, получаешь скидку. Со временем это поможет сократить бумажный документооборот. Например, если человек оплатил досрочно, зачем ему присылать бумажное уведомление? Тогда на «письме счастья» можно и сэкономить. Мы будем изучать эту возможность.



К сожалению, до сих пор не все знают об этой скидке. Я, как депутат, был поражен, когда человек с большим водительским стажем задал мне вопрос: «А что за скидка?». Он про нее даже не слышал... И процент таких людей неизвестен. Тот, кто выбрал вариант ответа «не пользуется», мог так ответить именно по этой причине. Напоминаю, что скидка не касается грубых нарушений и не может быть индульгенцией от лихой езды.

В августе представитель Госавтоинспекции отметил, что льготная система оплаты штрафов себя оправдала. Правоприменительная практика показала, что порядка 70% граждан используют эту возможность.

Есть ряд нарушений, которые относятся к разряду тяжких, штрафы за которые придется заплатить в полном объеме, скидка на них не распространяется. Наш автор перечислил их.



Фото: Сергей Фадеичев, Валерий Шарифулин/ТАСС