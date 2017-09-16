Скидка при оплате штрафов — кому это выгодно? Опрос ЗР

С 1 января 2016 года у автомобилистов появилась возможность сэкономить на оплате штрафов. Мы узнали, как это повлияло на ваше «автомобильное» поведение.

Сейчас оплатить штраф со скидкой автомобилисты могут при условии, что они это сделают в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. При этом нужно учитывать, что скидка распространяется далеко не на все штрафы.

Подводим итоги опроса, проведенного издательством «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат». Более половины наших читателей (67,4%) используют эту возможность. При этом свою манеру езды не поменяли 76,8%, и только 20,5% стали меньше нарушать ПДД.

Комментирует автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

— Что в этой связи изменилось лично для меня? Я получил благодарность от избирателей, люди, когда узнают, что я автор этой инициативы, радуются, потому что им это реально позволяет сэкономить. Хоть какие-то послабления нужно давать автомобилистам, не одни только кары вводить! А ведь идея была «многослойная»: увеличить собираемость штрафов и стимулировать дисциплинированных водителей досрочно их уплачивать, а еще снизить нагрузку на государственные структуры, отвечающие за собираемость штрафов. Это тоже затраты! В свое время мы подняли размер минимального штрафа со 100 до 500 рублей, так как сама процедура взыскания обходится именно в эти сто рублей.

Еще одна задача, которая решается с помощью введения 50-процентного дисконта — такой, кстати, есть в ряде европейских стран, тут я ничего не придумал, а просто взял на вооружение их опыт. Почему 20 дней с момента вынесения постановления? Некоторые говорят, нужно было сделать с момента получения письма! Нет, идея как раз заключалась в том, чтобы стимулировать автомобилистов отслеживать свои «грехи». Подписался на рассылку с сайта госуслуг — тебе приходит смс-ка. Ты сам следишь за своими прегрешениями, в установленный срок их оплачиваешь, получаешь скидку. Со временем это поможет сократить бумажный документооборот. Например, если человек оплатил досрочно, зачем ему присылать бумажное уведомление? Тогда на «письме счастья» можно и сэкономить. Мы будем изучать эту возможность.

К сожалению, до сих пор не все знают об этой скидке. Я, как депутат, был поражен, когда человек с большим водительским стажем задал мне вопрос: «А что за скидка?». Он про нее даже не слышал... И процент таких людей неизвестен. Тот, кто выбрал вариант ответа «не пользуется», мог так ответить именно по этой причине. Напоминаю, что скидка не касается грубых нарушений и не может быть индульгенцией от лихой езды.

  • В августе представитель Госавтоинспекции отметил, что льготная система оплаты штрафов себя оправдала. Правоприменительная практика показала, что порядка 70% граждан используют эту возможность.
  • Есть ряд нарушений, которые относятся к разряду тяжких, штрафы за которые придется заплатить в полном объеме, скидка на них не распространяется. Наш автор перечислил их.

Фото: Сергей Фадеичев, Валерий Шарифулин/ТАСС

Скидка при оплате штрафов — кому это выгодно? Опрос ЗР
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Комментарии (1)

Эта, так называемая, скидка дело в принципе неплохое. Сильно дисциплинирует граждан, государство вместо 100 рублей получает 250, сильно снижаются затраты по взиманию штрафов. Но одна маленькая деталь, которая все меняет. Деталь которая из позитивного начинания Государственной думы превратило это начинание в очередную мерзость. Все дело в том, что у нас в стране большие проблемы с правами человека. Обвинить водителя без достаточных оснований — обычное дело. Обжаловать: про предвзятость судей, про наложения штрафов вообще без доказательств ходит множество легенд, а многие лично с этим сталкивались. Не будет преувеличением сказать, что люди, которые обжалуют штрафы в 500, 1000, 3000 рублей, люди принципиальные, потому как проще и дешевле заплатить. Так вот эта мерзкая «скидка» просто удар по правам человека и средство разрушения гражданского самосознания. Эта «скидка» противоречит самой логике права. Потому как, если гражданин при обжаловании проиграет, что весьма вероятно даже при железобетонных доказательствах, то он заплатит в 2 раза больше, т.е. «скидка» не действует для граждан, которые решили отстаивать свои права. Что нужно сделать, чтобы изменить данный порядок. Всего то нужно поменять формулировку, на более правильную, принятую во всех кодексах РФ. Нужно всего лишь заменить слова «с момента вынесения постановления» на слова «с момента вступления в законную силу», то есть срок 20 дней не с момента когда инспектор зафиксировал правонарушение, а с момента когда, если это необходимо, все инстанции, подтвердят правильность вынесения постановления.

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