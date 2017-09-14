Ради возлюбленной мужчина поднял ГАЗель на 4-й этаж «хрущевки»

Молодой человек из Бийска (Алтайский край) решил оригинальным способом поздравить свою девушку с днем рождения. Праздничным утром у балкона ее квартиры появилась украшенная шариками ГАЗель с любимым мужчиной.

Любовь, как известно, сворачивает горы, а если гор нет — поднимает в воздух ГАЗели. Широким жестом молодой бийчанин решил продемонстрировать любовь к своей девушке в ее день рождения. Он нанял кран и поднял с его помощью свой грузовичок к балкону возлюбленной. Для пущего эффекта он привязал к ГАЗели воздушные шарики и включил громко романтическую музыку. Проснувшаяся барышня выбежала в халатике посмотреть, что происходит, и тут же получила от любимого через окно пышный букет белых лилий. Затем парочка скрепила руки в воздухе.

Девушке сюрприз очень понравился, а вот ее соседи были явно не готовы проснуться в 7 утра от орущей за окном музыки и болтающейся на кране ГАЗели, которая, того и гляди разрушит дом. Увидев весь этот балаган, жильцы тут же вызвали полицию, но прибывший на место патруль не стал оформлять правонарушение и после приземления отпустил предприимчивого Ромео с Богом.

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Фото: vk.com/avto22biysk

Видео: YouTube