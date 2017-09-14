У белорусов пытались похитить рецепт уникальной краски для дорожной разметки

Двое белорусов в интересах неназванной компании из России пытались получить рецепт уникальной технологии производства красок для дорожного покрытия.

Рецепт состава краски для дорожной разметки принадлежит частному предприятию из Белоруссии, сообщает местный телеканал ОНТ. Его пытались похитить двое мошенников, которые, скорее всего, были только посредниками. Подозреваемых задержали с поличным в момент передачи денег и информации.

Они были готовы заплатить за информацию пять тысяч долларов. По версии следствия, в преступной схеме также участвовал сотрудник компании-производителя, который знал, у кого можно получить необходимые документы. «Поделиться» информацией, представляющей коммерческую тайну, предложили заместителю начальника цеха. Любопытно, что в этой истории строго засекречена и марка уникальной краски, и компания, которая ее производит.

Сейчас следствие проверяет версию о конкурентной борьбе. Со слов белорусских оперативников, заказали добычу этой информации компании из России.

Утверждается, что краска, которую изготавливают на данном предприятии, — лидер на рынке дорожных работ по соотношению цена/качество, поэтому и идет за ней такая охота. Участники обвиняются по статье «Коммерческий шпионаж», им грозит до двух лет лишения свободы.

В России недавно задержали банду мошенников, инсценировавших ДТП с целью получить денежные вознаграждения со страховых компаний.

В Москве в состав краски для дорожной разметки стали добавлять стеклянные шарики, они усиливают свеоотражающий эффект, и такая краска заметнее для автомобилистов.



Фото: скриншот ОНТ