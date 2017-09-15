Американец искупался в бассейне на квадроцикле

В то время как более миллиона американских машин пострадали от наводнений, спровоцированных ураганами «Харви» и «Ирма», некоторые беспечные янки добровольно топят свою технику в бассейнах и снимают это на видео.

На момент нашей публикации видео с заплывом беспечного жителя Флориды на квадроцикле в бассейне своего дома собрало почти 2,5 млн просмотров, но отзывы, прямо скажем, далеки от восторженных. В воду водитель Дастен Смит с бутылкой пива в руке под улюлюканье своих друзей плюхнулся быстро, издал победный вопль, а потом добрых пять минут нелепо барахтался, пытаясь выехать из бассейна по ступенькам — ему это так и не удалось.

Из положительных моментов ролика многие зрители отметили работоспособность полностью погруженного в воду квадроцикла BRP Can-Am Outlander 1000R X MR — машина исправно заводилась, несмотря на все издевательства владельца. Данный аппарат оснащен отличной влагозащитой и является топовой версией линейки Outlander: в нем установлен 976-кубовый 90-сильный двигатель V-twin Rotax, в Москве такой квадроцикл стоит порядка 1,5 млн рублей.

На своем Ютуб-канале Дастен регулярно выкладывает разнообразные трюки на квадроциклах примерно такого же, как в бассейне, уровня исполнения и, вероятно, не намерен останавливаться на достигнутом.

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Фото, видео: YouTube