В Мурманской области произошла авария с участием автомобиля из кортежа, принадлежность которого пока неизвестна. В результате ДТП один человек погиб.

ДТП произошло на 1420-м километре автомобильной дороги «Кола». На видео, снятом видеорегистратором одного из очевидцев, экипаж ДПС с включенными спецсигналами, а затем несколько микроавтобусов Volkswagen Caravelle обгоняют автомобили.

Колонна мчится практически по центру узкой двухполосной дороги в сторону поселка Печенга, что заставляет прижиматься к обочине автомобили, которые движутся в обоих направлениях. Volkswagen Tiguan, ехавший навстречу кортежу, тормозит, пытаясь пропустить автомобили из колонны, следовавший за ним Chevrolet Lanos не успевает среагировать, смещается на встречную полосу, где задевает микроавтобус, а затем врезается в кроссовер.

Микроавтобус вылетает на обочину встречной полосы, где несколько раз переворачивается. Однако в нем, по официальным данным, пострадавших нет. А вот водитель и трое пассажиров Chevrolet Lanos были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. К сожалению, водитель скончался.

В УГИБДД Мурманской области ограничились сухим сообщением об аварии, в котором говорится о том, что ведется расследование.

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Фото, видео: Youtube