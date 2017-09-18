Мужчина в свадебном платье застрял в канаве на Ладе Калине

Гей-браки в России официально не разрешены, но мужчины-невесты уже встречаются. Один из таких был обнаружен за рулем автомобиля в канаве лесопарка «Тинь-Зинь» города Энгельс Саратовской области.

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Как известно, чем меньше у истории подробностей, тем больше вокруг нее кривотолков. Обстоятельства сделанной в Энгельсе фотосессии вызволения из канавы автомобиля Лада Калина с невестой мужского пола за рулем, неизвестны, вот интернет-пользователи и строят догадки.

Сам инцидент, судя по публикации в группе «Типичный Саратов» социальной сети ВКонтакте, произошел в пять часов вечера прошлого воскресенья, тогда как большинство свадеб играется в субботу. Стало быть, можно предположить, что неудачный заезд произошел уже после первой брачной ночи, в ходе которой жених по каким-то причинам поссорился с невестой и сбежал, а платье надел потому, что не нашел штаны.

Наиболее правдоподобной, однако, представляется версия, что свадьбу играли все-таки в день происшествия и платье мужчина надел в ходе какого-то экстравагантного конкурса, но остается вопрос, зачем и куда он поехал в таком виде — может, поездка тоже была частью задания?

Ну и, конечно, чаще всего комментаторы высказывают версию, что свадьба была однополая, но против нее как раз больше всего объективных возражений: на фотографиях видно, что платье мужчине явно не по размеру, на лице нет косметики, а на ногах — шлепанцы. Все-таки будь этот мужчина действительно невестой, он бы наверняка внимательнее отнесся к свадебному туалету.

Выбраться из затруднительного положения необычной «невесте» помогли семеро других мужчин, а что было потом, история умалчивает.

  • С другими материалами рубрики «Курьезы» можно познакомиться здесь.

Фото: vk.com/64saratov

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Kalina (6)

LADA 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

В целом, надежный и неприхотливый автомобиль. Дешевые запчасти и простота в обслуживании своими силами.

Недостатки:

АВТОВАЗ по-прежнему слеп к мелочам и не только. Неподготовленного человека объем мелких пакостей может довести до нервного тика.

Комментарий:

Как и прежде надо следить за автомобилем, пресекая детские болячки. Хотя это и не исключает подстав. Упустил момент с мелкими заводским брызговиками и узкой антигравийной полосой на порогах. В итоге ЛКП начало активно облезать в зоне пескоструя.

Написать отзыв

Комментарии (1)

Проспорил походу)))

Ответить#
0