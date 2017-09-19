Дорожная авария — это всегда шок, порой провоцирующий ее участников на неадекватное поведение. Но женщина, попавшая в ДТП в американском городе Плезант Хилл, похоже, вообще потеряла чувство реальности…

К сожалению, нам неизвестны официальные подробности об этом инциденте, кроме того, что он произошел 26 августа в городе Плезант Хилл, штат Калифорния. На опубликованном на Ютубе ролике очевидец снял на камеру едущий по дороге седан Acura TSX с раскрытыми подушками безопасности. За ним следует кроссовер Audi Q5 с оторванным бампером, в который ранее ударила Acura. Однако управлявшая ею женщина не стала дожидаться полиции и продолжила движение. На одном из перекрестков Acura на некоторое время остановилась при включенном зеленом сигнале светофора, а на другом, наоборот, поехала на красный и врезалась в бок минивэна GMC.

После второго столкновения женщина все-таки остановила машину на тротуаре у светофора, подошедшие к машине люди увидели, что водитель буквально уткнулась носом в баранку. Когда пострадавшая подняла голову, один из очевидцев спросил ее, зачем она продолжила движение после первой аварии, но не получил вразумительного ответа — стало очевидно, что женщина не в себе и не понимает, что происходит, она даже не смогла назвать свое имя. Из физических повреждений на ней заметна разве что гематома на левой стороне лица. Полиция, к счастью, приехала на место происшествия оперативно и занялась оформлением аварий, а женщину, надо полагать, доставили в больницу для оказания медицинской и психологической помощи.

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Фото, видео: YouTube