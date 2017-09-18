Цены на топливо вырастут с 1 января 2018 года: правительство одобрило новые акцизы

На сегодняшнем заседании правительства России был рассмотрен бюджет на три года вперед. В частности, он предусматривает повышение акцизов на топливо дважды в следующем году.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам акцизы будут повышены дважды, с 1 января и с 1 июля 2018 года. Оба раза акциз будет увеличен на 50 коп., то есть общее повышение акцизов за год составит один рубль.

Средства, полученные от введения дополнительного акциза, будут направлены на строительство автодорог в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке. Антон Силуанов заявил что общий объем повышения акцизов по бензину и дизелю оценивается в размере 40 млрд руб.

При этом, сегодняшний Налоговый кодекс предусматривает увеличение акцизов на уровень инфляции. Однако запланированное повышение потребует «определенных уточнений» в законодательстве. Для нефтяников правительство готово представить преференции, в частности по налогу на прибыль в части инвестиционной льготы, по налогу на дополнительный доход, а также на движимое имущество.

«Думаю, что изменения, которые сегодня происходят, автомобилисты уже оценили. Мы видим, что дороги в целом становятся лучшего качества. Соблюдаются в целом ряде нормативы на содержание дорог, и деньги, которые мы собираем с автомобилистов, идут на улучшение инфраструктуры для тех же, кто ездит за рулем», — цитирует пресс-служба правительства Силуанова.

Действующий Налоговый кодекс предусматривает индексацию акциза один раз в год на величину инфляции, то есть с 1 января 2018 годы акциз бы вырос примерно на 3,4%, то есть около 30 коп. за литр бензина и на 23 коп. за литр дизтоплива. Одно повышение акциза на 50 коп. приведет к росту на 60 коп. за литр топлива в рознице. То есть лишь из-за акцизов цена на топливо для потребителя в 2018 году вырастет на 1,2 руб.

Минэнерго предупредило и рыночных рисках: еще до конца этого года стоимость топлива может вырасти на 2,7 руб.

Летом этого года глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога и заменить его повышенными акцизами на топливо.

Президент России Владимир Путин летом пообещал не позволить нефтяным компаниям задирать цены на топливо. Но и занижение цен он считает нецелесообразным.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС