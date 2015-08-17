Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников

В августе в в России поставлено на учет 53,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, относительно прошлого года это больше на 31,3%. Самым востребованным в этом сегменте остается Renault Duster.

За восемь месяцев в России зарегистрировано 379,5 тыс. новых автомобилей класса SUV, это на 25% больше, чем с января по август 2016 года.

В августе больше всего пользовались популярностью кроссоверы Renault Duster — всего в России поставлено на учет 3500 этих автомобилей, что на 2,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, такие данные приводит агентство «Автостат Инфо». Догоняет лидера Hyundai Creta с показателем 2993 шт. (+114%), на третьем месте Lada XRAY — 2975 штук (+100%), на четвертом — Toyora RAV4 — 2966 штук (+17,6%), и замыкает пятерку лидеров вечный соперник Креты Renault Kaptur с результатом 2720 проданных автомобилей, что на 219% больше, чем в августе 2016-го. Впрочем, динамика продаж последнего дает шанс, что ему удастся догнать «корейца», особенно учитывая, что интерес к Дастеру, который все же переходит дорогу соплеменнику, постепенно угасает.

В десятку самых популярных SUV рынка вошли также Chevrolet Niva — 2380 шт. (+8,2%), VW Tiguan — 2162 шт. (+286%), Lada 4x4 — 1851 шт. (+28%), Mazda CX—5 — 1715 шт. (+6%) и Kia Sportage — 1680 шт. (+17,5%). Все модели, попавшие в ведущую десятку, показали рост продаж. Всего же на российском рынке в августе этого года была доступна 121 модель кроссоверов и внедорожников различных производителей.

В топ-10 по итогам восьми месяцев 2017 года большинство моделей также продемонстрировали положительную динамику, кроме Дастера, чей суммарный объем продаж за период с января по август снизился на 10,6%.

Однако в ближайшее время модель ждет обновление: второе поколение кроссовера под маркой Dacia уже дебютировало во Франкфурте. В России новый Duster ожидается только в 2019 году, и пока непонятно, с какими двигателями его будут продавать на нашем рынке.

Ранее мы выяснили, что больше всего машин класса SUV на Чукотке и совсем мало кроссоверов и внедорожников в Чеченской Республике.



Фото:Renault