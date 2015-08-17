Водитель выжил в завязанной в узел Тойоте

Выпуск среднемоторного спорткара Toyota MR2 второго поколения прекратился еще в прошлом веке, и уровень его пассивной безопасности далек от современных стандартов. Однако если водитель «родился в рубашке», то даже в такой машине ему не страшны аварии.

Сразу нужно сказать о том, что инцидент имел место в Великобритании, в графстве Дербишир, а стало быть Toyota MR2 в данном случае праворульная, иначе, глядя на фотографию, можно было бы утверждать, что водителя не спасла бы ни «рубашка», ни «серебряная ложка во рту», ни прочие артефакты, сопровождающие счастливых людей при рождении.

Снимок опубликовала в своем Твиттере местная дорожная полиция с назидательной подписью «учитывайте погодные условия при вождении». Авария произошла 17 сентября во время дождя, водитель Тойоты не справился с управлением, вылетел с дороги, машина ударилась левым боком о фонарный столб и буквально обвилась вокруг него своим кузовом. Тем не менее по правому борту в машине сохранилось необходимое жизненное пространство для водителя, он получил в ДТП лишь незначительные телесные повреждения. Машина же, понятное дело, восстановлению не подлежит.

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал о жутком ДТП в Южной Африке: женщина на Audi TT совершила кульбит через кирпичную стену и выжила.

В июле в американском городе Остин с седьмого этажа парковки на землю упала женщина в BMW и тоже выжила.

В мае на автостраде в Калифорнии произошла страшная авария, в которой седан Chevrolet Impala разорвало пополам, но сидевшая за его рулем женщина отделалась лишь легкими травмами.

Фото: Derbyshire Roads Policing Unit