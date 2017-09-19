Полиция арестовала водителя маршрутки, 31 раз нарушившего ПДД за одну поездку

Если в Москве езда на маршрутках стала более-менее безопасной, то в других городах властям еще есть над чем поработать. В Красноярске скрытая проверка выявила в рядах маршрутчиков лютого лихача.

В апреле этого года красноярские гаишники проводили операцию «Автобус», в ходе которой за городскими маршрутками ездили скрытые патрули и фиксировали совершенные за рейс правонарушения. Рекордсменом тогда стал водитель автобуса, следовавшего по маршруту №79: за одну поездку он умудрился 31 раз нарушить Правила дорожного движения, в том числе проезжал на запрещающий сигнал светофора, не пропускал пешеходов, останавливался на пешеходном переходе, заезжал за стоп-линию, неправильно пользовался внешними световыми приборами машины.

По совокупности совершенных правонарушений в отношении водителя, мужчины 1965 года рождения, был составлен ворох административных протоколов, по которым он должен был заплатить более 16 тысяч рублей штрафов. В течение отведенных законом 60 дней на оплату злостный нарушитель не перечислил в государственную казну ни копейки, в результате чего в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Накануне сотрудники ДПС задержали неплательщика, суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

В июле Госдума приняла во втором чтении закон, позволяющий водителям из иностранных государств работать в России с их национальными водительскими правами.

Также в июле после серии трагических ДТП с участием автобусов Госавтоинспекция начала массовую проверку в сфере пассажирских перевозок и за месяц задержала более 200 пьяных водителей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС