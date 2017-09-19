Камеры видеофиксации теперь охраняют казаки. Не помогает

В Омске ГИБДД столкнулась с массовой порчей треног, на которых стоят дорожные камеры, фиксирующие превышение скорости на дороге. Охраняют переносные камеры казаки. Сегодня, на пресс-концеренции, посвященной безопасности на дорогах, врио начальника ГИБДД Игорь Триколе сказал буквально следующее:
«В последнее время случились факты, где в отношении этих треног совершают противоправные деяния — пинают. Это все работает законно. Имущество имеет стоимость, и причинение вреда этому имуществу — уголовно наказуемое деяние. Поэтому к тем людям, у которых есть это в голове, просьба прекратить эти попытки. Казаки фиксируют это противоправное деяние, поэтому конкретному лицу можно предъявить обвинение в рамках уголовного кодекса».
Передвижные камеры в городе по договоренности с властями размещает отделение Сибирского войскового казачьего общества, сообщает НГС.ОМСК. Места определяет Госавтоинспекция, а приборы привозят сами казаки. Летом камер на дорогах стало больше, это вызвало негативную реакцию водителей. Так, 16 июля на улице Кирова водители даже избили казака, стоящего рядом с радаром.
- В Подмосковье до конца года установят более тысячи новых комплексов фото- и видеофиксации. Правда, эти устройства особо не попинаешь, вешают их достаточно высоко.
- Омск славится отвратительным качеством дорог, жители, как могут, привлекают внимание властей к проблеме. Недавно даже засыпали яму на проезжей части картошкой.
Фото: «За рулем»