Камеры видеофиксации теперь охраняют казаки. Не помогает

Удивительная история происходит в Омске: его жители массово запинывают треноги, на которых стоят дорожные камеры. Их не смущает даже то, что передвижные камеры охраняются казачьими патрулями. Случаются нападения и на казаков. Врио начальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе воззвал к совести автовладельцев.

В Омске ГИБДД столкнулась с массовой порчей треног, на которых стоят дорожные камеры, фиксирующие превышение скорости на дороге. Охраняют переносные камеры казаки. Сегодня, на пресс-концеренции, посвященной безопасности на дорогах, врио начальника ГИБДД Игорь Триколе сказал буквально следующее:

«В последнее время случились факты, где в отношении этих треног совершают противоправные деяния — пинают. Это все работает законно. Имущество имеет стоимость, и причинение вреда этому имуществу — уголовно наказуемое деяние. Поэтому к тем людям, у которых есть это в голове, просьба прекратить эти попытки. Казаки фиксируют это противоправное деяние, поэтому конкретному лицу можно предъявить обвинение в рамках уголовного кодекса».

Передвижные камеры в городе по договоренности с властями размещает отделение Сибирского войскового казачьего общества, сообщает НГС.ОМСК. Места определяет Госавтоинспекция, а приборы привозят сами казаки. Летом камер на дорогах стало больше, это вызвало негативную реакцию водителей. Так, 16 июля на улице Кирова водители даже избили казака, стоящего рядом с радаром.

  • В Подмосковье до конца года установят более тысячи новых комплексов фото- и видеофиксации. Правда, эти устройства особо не попинаешь, вешают их достаточно высоко.
  • Омск славится отвратительным качеством дорог, жители, как могут, привлекают внимание властей к проблеме. Недавно даже засыпали яму на проезжей части картошкой.

Фото: «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (14)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Одобряю всецело. Хоть сам и не «гонщег». Надо дать понять этим ушлепанам наверху, что камерами все вопросы не решить и границу недовольства народа они уже переступают. Дальше — и стационарным не поздоровится. Нашли тут кормушечку. Средства надо вкладывать в развитие дорог, а не в камеры. Освещение пешеходных переходов, организация надземных и подземных, переделка развязок, адекватная разметка и знаки, РЕАЛЬНО адекватное чтобы, а не как сейчас — половина знаков/разметки кажется что поставлено от балды, то в слепой поворот запрета обгона нет, то на ровной и прямой дороге до горизонта ограничение 70 и запрет обгона, то после ремонта «забудут» временные знаки убрать — как в такой ситуации вырабатывать уважение и доверие к «букве»?!

Ответить#
+1

ссылка

как мне кажется именно такие водители и холиварят по камерам видеофиксации. Мне, как законопослушному водителю, на них начхать — стоят и стоят, жить мне не мешают.

Ответить#
+1

Господа Казаки Вам не [у нас не ругаются]?....

Ответить#
0

Самое смешное-грабители с большой дороги призывают к совести водителя! Вспомнили бы лучше о своей совести!Вспоминается анекдот о покупке 1м. гос. границы для заработка.

Ответить#
+2

Ибо достали с камерами — на каждом углу. Притом штрафы могут прислать не по тому адресу, где ты прописан, а где ты был прописан 10 лет назад. А потом приставы пришлют уведомление о штрафе на тот же адрес, куда и ГИБДД. А ты об этом узнаешь, когда с твоей карточки принудительно спишут бабло. Назревает вопрос — у ГИБДД нет доступа к базе прописок?!



А когда дороги будут НОРМАЛЬНЫМИ?! Когда ремонт будет не на отвали?!

Дойка автомобилистов уже надоела.

Ответить#
+3

Камеры пинают, простреливают, знаки спиливают, заливают краской, сдирают разметку... Терпение лопнуло?

Ответить#
+2

...Куплю себе нос клоунский, по навешаю орденов картонных, пистолет водяной носить буду...поставлю «треногу„- и будет у меня прибавочка к зарплате клоунской....а-чё?...если „ряженым“ можно, почему клоунам нельзя?...

Ответить#
+7

А есть видео где казаков этих пинают?

Ответить#
+1

Казаки — это всего лишь сословие. Правда, в 90-е годы они пробовали заявлять — «Мы не русские, мы казаки», но потом угомонились вместе с ельциным.

А на народ пенять — ну любит он Василия Ивановича Чапаева больше, чем это сословие с треногой, потому и пинает.

Ответить#
+1
робот

Все эти ряженые клоуны — не сословие, а позорище!

Ответить#
+10

Вот так. «За веру, царя и Отечество» уже камеры видеофиксации на дорогах ставят.

Ответить#
0

Что за бред? Треноги не предназначены для автоматической фиксации. К ним всегда полагается сотрудник ДПС который этот штраф оформляет. Ряженые идут лесом.

Ответить#
+1
Алексей

Протоколы оформляются на основании записей камеры и отправляются почтой.

Камера может быть на чём угодно — на столбе, на треноге, на автомобиле.

Ответить#
+1
робот

Камера хот на х.у.е. может висеть. А штраф «в конверте» правомерен лишь со стационарной, коей [у нас не ругаются] на тренинге не является. Штраф с мобильной оформляется на месте сотрудником дпс в присутствии нарушителя.

Ответить#
0