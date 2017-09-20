На Сахалине гаишник спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей

Сотрудник ДПС вышел на дорогу перед автомобилем и заставил водителя резко затормозить. В его автомобиль врезались две другие машины.

Инцидент произошел на одной из улиц Южно-Сахалинска и зафиксирован видеорегистратором, установленным в машине, которую хотел остановить гаишник. Конфуз произошел из-за того, что полицейский вышел со стороны полосы встречного движения, пересек двойную сплошную и жезлом приказал водителю свернуть на обочину. Водителю автомобиля пришлось для этого достаточно резко затормозить. Едущие за ним водители двух других иномарок сделать того же не успели и ударили «задержанного» в корму.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области, по факту публикации видеозаписи ДТП в соцсетях начата служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции, остановившего автомобиль на левой полосе.

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Фото, видео: YouTube