Geely назвала дату начала продаж флагманского кроссовера. Но не цены!

Дата известна, а вот цены — пока нет. Впрочем, в релизе китайского производителя говорится, что это «впечатляющий кроссовер европейского качества по доступной цене». Посмотрим, не обманут ли?

Паркетник Boyue настолько популярен на рынке Поднебесной, что китайцы решили поставлять его и в Россию. У нас он будет носить имя Atlas. Кроссовер поступит в продажу в ноябре, и для нашего рынка это новинка, хотя в Китае он продается с 2016 года. Габариты автомобиля: длина — 4519 мм, ширина —1831мм, высота — 1694 мм, колесная база — 2670 мм. На российском рынке он собирается посоперничать с такими моделями, как VW Tiguan, Niisan X-Trail, Mitsubishi Оutlander, Kia Sportage и Hyundai Tucson. Стоит отметить, что дизайном Boyue занимался сам мэтр Питер Хорбери, и это сразу заметно.

Geely Atlas подготовлен для эксплуатации на российских дорогах, а выпускают его на заводе «БелДжи» под Борисовом (Белоруссия).

Насчет цены пока молчок — прайс-лист появится ближе к старту продаж, но в Китае этот автомобиль стоит от 98 800 юаней (за базовую версию с бензиновым двухлитровым мотором, мощностью 140 л.с. и шестиступенчатой механикой), что примерно соответствует 870 тыс. рублей.

Недавно компания представила кроссовер S1, который поступит продажу в Китае в октябре, и к тому времени автомобиль может поменять свое название.

Есть шанс, что к нам привезут и новенький Geely Vision X3, стоимость этого автомобиля в Китае весьма привлекательная, и если к нам его привезут по эквивалентной цене, спрос на него будет.



Фото: Geely