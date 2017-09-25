Опечатка на сайте обошлась дилеру в 10 тыс. рублей

Дотошный покупатель просил большую сумму, но суд именно во столько оценил компенсацию морального вреда.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Изучая цены дилеров Renault, екатеринбуржец заметил опечатку на сайте местного дилера ООО «Автомир Премьер». Кроссовер Renault Kaptur здесь предлагали по цене 111 097 рублей, видимо, впопыхах забыв дописать нолик. Покупатель обратился в автоцентр с требованием продать ему автомобиль именно по этой цене, там ему, разумеется, отказали. Тогда он подал иск на автоцентр в районный суд Екатеринбурга, в котором потребовал обязать ответчика продать ему автомобиль по указанной на сайте цене или выплатить разницу в стоимости автомобиля, которую предлагал другой дилер, указавший цену 1 098 970 рублей. В исковом заявлении он также настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 000 рублей, равной стоимости аренды похожего автомобиля, компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей и почтовых расходов — 463 рубля.

Но суд обязал дилера выплатить ему 10 763 рубля: 10 тысяч в качестве морального вреда, 463 рубля — за почтовые расходы и 300 рублей составила госпошлина, сообщает местное издание 1.ru.

В суде решили, что требование о компенсации морального вреда вполне законно, так как продавец обязан предоставлять потребителю достоверную информацию о товаре, но упущенной выгоды суд не обнаружил и в этой компенсации екатеринбуржцу отказал.

Въедливый покупатель пытался обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, но ему было отказано.

  • В Британии нетрезвого велосипедиста, который просто толкал рядом с собой велосипед, осудили на 3 месяца (условно) и выплате штрафа в 20 фунтов.
  • Жительница Екатеринбурга отсудила у коммунальных служб города 256 544 руб. за торчащую из дорожного покрытия арматуру.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (5)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Утонченный дизайн, 17-дюймовые колеса, высокий имидж

Недостатки:

Не отключается система стабилизации, дохлый двигатель, спорная эргономика

Комментарий:

Не понимаю народ, который покупает Дастер при наличии Каптюра, у которого имидж гораздо выше. Автомобиль круто смотрится на 17-х колесах, а я заказал в придачу аппликацию на кузове — другой такой машины нет! Салон тоже нарядный, не нравятся только куцые кресла и руль, которые нельзя придвинуть к ...

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Комментарии (75)

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Почитал коменты,сколько любителей халявы однако.Тепил потратил уйму времени,средств и нервов чтобы «заработать» жалкие 10 тысяч,а им тут прям восхищаются такие же лузеры и потенциальные мошенрики

Ответить#
+1
Безымянный

«Курочка по зёрнышку клюёт».

Подобным «приработком» не гнушаются некоторые профессиональные юристы, для которых это не составляет особого труда, а 10 тысяч на дороге не валяются. При этом человек ведь рассчитывал заработать не 10 тыс., а значительно больше. И не редко им это удаётся!

Про лузеров и потенциальных мошенников Вы сильно горячитесь :) Дело честное и абсолютно законное.

Ответить#
0

А мож произошла какая-то «чудовищная накладка» и вместо рыночной стоимости на сайте, по ошибке, указали себестоимость?

Ответить#
+6

Почитал комментарии и не удивляюсь ситуации в России. Народ, у нас никогда не будет правового государства, пока вы так мыслите!

Ответить#
0
Lumi

Согласен:пока будем удовлетворять идиотские иски ,да ещё и в нарушение закона--правового государства у нас не будет!

Ответить#
-1
Солодовников Анатолий

В чем тупость иска и нарушение закона? Без эмоций, просто ответе на эти два вопроса.

Ответить#
0
Lumi

Информация на сайте не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер. Если бы это был интернет-магазин и он, оплатив, получил бы отказ, тогда был бы повод, а так — идет лесом. И ему сочувствующие туда же.

Ответить#
0
Lumi

Тупость в том ,что нет предмета иска;нарушение закона в том,что никакого морального вреда истцу нанесено не было.

Ответить#
-1
Солодовников Анатолий

1) Почему не было? Определения морального вреда нигде нет и каждый трактует как хочет. Я вот вижу причиненный моральный вред:

а) Он обрадовался, что сможет себе позволить новый автомобиль на столь выгодных условиях, но потом столкнулся с тем, что этому не суждено сбыться... Расстроился, вот и моральный ущерб.

б) Он обратился к дилеру, но там отказали и думаю с ним были не особо вежливы... Опять же, моральный ущерб.

в) Он был вынужден обратиться к в суд, потратить время и деньги + нервы. Опять мы видим моральный ущерб!

2) И как нет предмета иска? Дилер выставил цену на сайте? Да. Дилер отказался продавать по данной цене? Да. Дилер нарушил нормативно-правовые акты? Да. Точка. Предмет иска уже есть, начиная со второго вопроса.

Ответить#
0
Lumi

А)--он прекрасно понимал,что это опечатка и решил нагреть на этом руки--и все остальные ваши пункты не имеют значения;в праве существует понятие презумпции разумности действий и добросовестности участников гражданских правотношений —-Статья 10 ГК РФ устанавливает, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.Здесь мы видим типичное злоупотребление правом.Поэтому удивительно,что суд пошёл у него на поводу2.Дилер всех предупредил ,что информация сайта не является публичной офертой —-все свободны.Суд именно на этом основании ему и отказал в его требованиях о покупке по зявленной ошибочной цене,и где тут моральный ущерб?--истец тоже знал этот факт и должен был понимать,что ему по этой цене могут и не продать (это если допустить,что он идиот,и как вы тут пишете,обрадовался приобрести машину по этой цене).Поверьте,наличие таких г.нюков--это не показатель правового государства

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

а) Есть доказательства?

1) Злоупотреблением каким правом? Правом требовать продать автомобиль по объявленной цене? Такс извините, но этим правом физически невозможно злоупотреблять. Вы же не будете говорить, что требовать бесплатное медицинскую помощь- это злоупотребление? Или если я скуплю весь товар по скидке- это злоупотребление права.



И еще: что скажите на то, что в прайс-листе будут указаны опции, которые не ставятся на автомобиль, т.к. будут устанавливаться потом, после рестайлинга, но об этом в прайс-листе ничего нет. Будете ли довольны, если узнаете об этом пост-фактум? Согласно вашей логике- да и вы не будете жаловаться, т.к. ваши права в данном случае не ущемлены... Так?

Ответить#
0
Lumi

1.Именно--он прекрасно осознавал,что это опечатка и таких автомобилей по такой цене не существует,но попытался воспользоваться ситуацией;скупайте что хотите по скидке,если вам продавец продаёт,ему то это авто по этой цене продавать отказались

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Т.е. у нас в нормативно-правовых актах указана минимальная цена продажи автомобиля? Пока вы не предоставите на него ссылку, оперировать такими словами как «таких автомобилей по такой цене не существует» не можете.

Ответить#
0
Lumi

)))--вы откровенно троллите,понимая несостоятельность своей позиции...

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Ну если вам так будет легче, то пусть будет так, но реальный троллинг исходит от вас:

Вы: «А)--он прекрасно понимал,что это опечатка и решил нагреть на этом руки»

Я: «а) Есть доказательства?»

Вы: «а)  то есть ,вы настаиваете,что он идиот?»

Я: «Вы читать умеете, аль только говорить?

Я такого НЕ говорил и в подтверждение:

„А)--он прекрасно понимал,что это опечатка и решил нагреть на этом руки“

„а) Есть доказательства?“»

Вы: «Всё таки настаиваете....»



Чья бы корова мычала...

Ответить#
0
Lumi

)))))

Ответить#
0
Lumi

а)  то есть ,вы настаиваете,что он идиот?

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Вы читать умеете, аль только говорить?

Я такого НЕ говорил и в подтверждение:

«А)--он прекрасно понимал,что это опечатка и решил нагреть на этом руки»

«а) Есть доказательства?»

Ответить#
0
Lumi

Всё таки настаиваете....

Ответить#
0

ЧуднОй суд,конечно:по всем пунктам этому дурику отказал,а в моральном вреде--удовлетворил.Так если остальные его требования незаконны,откуда взялся моральный вред?!

Ответить#
+1

Дурдом какой то: у этого жлоба даже заявление не стоило принимать к рассмотрению.Сколько же [у нас не ругаются] вокруг...

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Почему же не принимать к рассмотрению? Основания? Есть доказанный факт нарушения.

Человек не поленился, честно и совершенно законно «заработал» на этом деле 10000 руб.

А для дилеров (и не только для этого дилера, но и для всех других) — это урок. Сегодня они действительно ошиблись. Это очевидно. А завтра — сделают вид, что ошиблись. Так, кстати, уже делают.

Ответить#
0
Валерий

Объясните мне ,какой моральный вред ему был нанесён? Его оскорбила объявленная цена ,у него чуть не случился инфаркт при при её виде или он страшно огорчился,узнав ,что это ошибка? Он идиот? И с каких пор суды занимаются обычными описками? Скоро на орфографические ошибки будем в суд подавать--тоже моральный ущерб,незнание родного языка.И ведь не лень было недоноску тратить своё время,отвлекать занятыхлюдей

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Отчего вдруг такая бурная реакция? Агрессия в таком разговоре только мешает.

А парень отнюдь не идиот :) Как я Вам уже писал, человек именно не поленился и совершенно законно заработал на этом деле 10000 руб. Не известно какой там моральный вред он заявил в суде, но только суд счёл это убедительным. Или Вы думаете, что судья был просто в доле? :)

А подать в суд на автоцентр за орфографические ошибки вряд ли получится. Законом не предусмотрено :)

Ответить#
0
Валерий

Да никакой агрессии,я Вам ниже объяснил юридическую сторону.Насчёт суда--думаете ,судьи какие то особые,высокоинтеллектуальные люди?)) Законом и за опечатки ответственность не предусмотрена,однако ведь нашёлся такой «умный» судьяе

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Мы с Вами не знаем умный судья или не умный. Это всё наши предположения и домыслы. Но есть судебное решение и пока оно не отменено другим судом, мы не можем утверждать, что оно ошибочное.

Ответить#
0
Валерий

«В суде решили, что требование о компенсации морального вреда вполне законно, так как продавец обязан предоставлять потребителю достоверную информацию о товаре»,

Ответить#
0
Валерий

Какие предположения и домыслы?--суд оштрафовал дилера за опечатку,жто факт

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Когда вы приходите в магазин за любимой мороженкой и видите что она в десять раз дешевле, но на кассе об этом «забыли», Вы, уважаемый, чувствуете себя прекрасно, и с радостью расплачиваетесь по полной. Хорошо быть таким как Вы!

Ответить#
0
Грипал Петя

Сударь,прочитайте мой коммент ниже и попытайтесь осознать,чем розничная торговля отличается от рекламы на сайте,чтобы в дальнейшем не приводить глупых примеров.

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

ссылка

Даже целый закон придумали! Все с целью недопущения недобросовестной рекламы!

Ответить#
0
Lumi

Вот поэтому дилеры и пишут предупреждние об оферте,что по нашим законам реклама (если нет такого предупреждения) считается публичной офертой

Ответить#
+1
Солодовников Анатолий

Статья 11 Федерального закона «О рекламе»: «Если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации реклама признается офертой, такая оферта действует в течение двух месяцев со дня распространения рекламы при условии, что в ней не указан иной срок.»

Пункт 1 статьи 435 ГК РФ: «Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора.»

Цена- это не есть существенные условия договора.

Ответить#
-1
Lumi

Во-первых,не для всех ДКП;для договора купли-продажи авто цена--существенное условие договора;во-вторрых--ниже я привёл,что написано на их сайте

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Нет, цена- это не существенное условие договора, т.к. у автомобиля есть еще комплектация.

Ответить#
-1
Lumi

«Так, абз. 2 подп. 15.5 п. 15 Регламента устанавливает перечень обязательных (или существенных) условий, которые должен содержать письменный договор о продаже автомобиля. К ним относятся:



сведения о месте и дате составления договора;

сведения об автомобиле (являющемся предметом сделки), позволяющие его идентифицировать, в том числе марка, модель, номера двигателя, шасси, кузова, масса, дата выпуска и пр.;

информация из паспорта автомобиля (дата выдачи, его номерные данные);

регистрационный знак, если он имеется;

стоимость продажи транспортного средства;

идентификационные данные сторон: Ф. И. О., наименование (если сторона является организацией), место прописки, паспортные данные и пр.»

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Ну вот, сами же написали, что одна лишь цена- НЕ существенное условие договора, т.к. нет VIN, даты выпуска, массы, комплектации (следует из VIN).

Ответить#
0
Lumi

Цена —-одно из существенных условий договора,что опять не по вашему?)) Понятное дело,существенных условий несколько

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Ваши же слова: «„Так, абз. 2 подп. 15.5 п. 15 Регламента устанавливает перечень обязательных (или существенных) условий, которые должен содержать письменный договор о продаже автомобиля. К ним относятся:“



Одно из существенных условий договора- не есть существенные условия договора, о котором говориться в понятии слова оферта.

Ответить#
-1
Lumi

Беда с вами))) «публичная оферта--адресованное неопределенному кругу лиц и содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля оферента заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется„-- раз указано,что сайт это не публичная оферта ,то и ВСЕ существенные условия договора не гарантируются (цена,комплектация и т.п.).

Ответить#
+1
Солодовников Анатолий

Батюшки! Да вы смотрю научились копировать текст!

Только вот что то такое я до этого писал и вы благополучно начали разводить свинарник, т.к. в нем вы специалист и так можно запутать оппонента, а потом казаться умным.

В общем, типичное поведения «самых умных», а по факту- недалеких умом.

Ответить#
-1
Lumi

Ну-у... :(

Ну зачем переходить на личности?

Ответить#
0
Lumi

)))--спокойной ночи

Ответить#
0
Lumi

И не путайте недобросовестную рекламу и обычную опечатку

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Так может опечатка- это они со злым умыслом, что бы завлечь покупателя!

© Ваша логика

Ответить#
0
Lumi

Моя логика?? В каком месте? Ваша--согласен,лично я бы сразу догадался,что это опечатка и требовать по ней ничего не надо))

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Так вы же писали это: «он прекрасно понимал,что это опечатка и решил нагреть на этом руки».

Т.е. у вас покупатель- априори жулик, мечтающий нагреть руки, а дилер- априори прав и он не виноват, просто ошибся... Вы случаем не владелец того самого юридического лица? А то очень похоже.

Ответить#
-1
Lumi

Данный покупатель —-жулик (кстати,почему априори?--большинство--честные люди,и эту рекламу видели многие,а ручонки решил нагреть только этот).

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Почему вы решили, что он хотел нагреть руки?! Почему законно требовать продажи товара по указанной продавцом цене- является жульничеством?

Ответить#
0
Lumi

Пойдём по третьему кругу?

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Так вы для начала четко отвечайте и пойдем. А пока, я не вижу смысла разговаривать с человеком, который в попытках выехать из собственной глупости разводит путаницу.

Ответить#
0
Lumi

Не нервничайте,ложитесь отдыхать--даже такие умные люди как Вы бывает ошибаются.Относитесь к этому спокойно.

Ответить#
0

Интересно, что это за «моральный вред»? Увидев ошибочную цену так возжелал халявы, что в уме повредился?

Ответить#
+1
Громов Сергей

Считается, что покупатель не обязан знать реальные цены и вправе рассчитывать на покупку за официально объявленную цену. Особенно если человек потратил время и деньги на поездку в магазин (предварительно звонить и уточнять покупатель тоже не обязан).

В случае с машиной, конечно, сложно представить себе настолько наивного человека, который действительно думает, что можно купить новый Kaptur аж в 10 раз дешевле. Но нести хоть какую-то ответственность за ложный ценник продавец обязан.

Ответить#
-1
Валерий

Что значит «за официально объявленную цену»? Ещё раз объясняю--все дилеры подчёркивают,что информация на сайте не является публичной офертой.В переводе на общечеловеческий--они не обязаны продавать товпр по означенным на сайте ценам (а также иметь авто заявленных комплектаций в наличие,выдерживать заявленные сроки поставки и т.д.)--как раз поэтому суд и отказал во всех его требованиях,только откуда в таком случае взялся моральный вред--не понятно.Пример с магазином неудачный:розничная торговля законодательно является публичной офертой,а ценник в магазине--это предложение неограниченному кругу потребителей заключить договор продажи по заявленной цене и количеству товаоа.

Ответить#
+1
Солодовников Анатолий

«Ещё раз объясняю--все дилеры подчёркивают,что информация на сайте не является публичной офертой»

А мы не знаем указал ли в этом конкретном случае автоцентр, что его предложение «не является публичной офертой», или не указал. В статье об этом не говорится. А наши предположения — это всего лишь предположения.

Ответить#
0
Валерий

Если бы не указал,то суд мог и удовлетворить (раз уж не признал его действия злоупотреблением правом)--реклама у нас законодательно публичная оферта.Вот что у них сейчас на сайте:"Все содержащиеся на Сайте сведения носят исключительно информационный характер и не являются исчерпывающими.



Указанные на Сайте цены носят исключительно информационный характер, могут отличаться от действительных цен в торгово-сервисных комплексах Группы компаний АВТОМИР на момент ознакомления Посетителем с ними на Сайте.



Представленная на Сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, внешнего вида, стоимости, условий приобретения Продукции, сервисного обслуживания и т. п. может отличаться от действительных характеристик и условий приобретения Продукции в торгово-сервисном комплексе Группы компаний АВТОМИР, а также может быть изменена в любое время. Представленная на Сайте информация о Продукции не означает, что последняя есть в наличии для продажи."--у всех дилеров так,иначе их бы замучали исками (речь ведь не только о ценах,но и комплектациях,цветах и т.д.--о чём тогда вообще писать на сайте?)

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

«Если бы не указал, то...»

Опять предположения.



«Вот что у них сейчас на сайте: ...»

Ключевое слово — СЕЙЧАС.

В статье нет совершенно никаких подробностей и деталей. А что-то предполагать и домысливать...

Ответить#
0
Валерий

Ну суд ведь отказал в его основных требованиях? Поэтому тем более непонятно,как отказав в иске (фактически,признав их незаконными),суд вдруг усмотрел моральный ущерб

Ответить#
0
Солодовников Анатолий

Именно так — отказал в требовании продать машину за 111 097 руб. и во взыскании упущенной выгоды в размере 190 000 руб., но согласился с наличием морального вреда и необходимостью его компенсации. В чём конкретно заключается моральный вред в журнальной статье не уточняется.

Ответить#
0
Валерий

Невнимательно статью читали,однако. «В суде решили, что требование о компенсации морального вреда вполне законно, так как продавец обязан предоставлять потребителю достоверную информацию о товаре, „.так что действительно за опечатку

Ответить#
0
Валерий

Ценник — это то, что расположено непосредственно под, над, рядом с товаром. А сайт... Ну вот нашелся, допустим, какой-то шутник, взломал этот сайт, нарисовал цену в 10 раз меньшую...

Ответить#
+1
Громов Сергей

Предоставляются доказательства взлома интернет-ресурса и все списывается на форс-мажор.

Ответить#
-1
Громов Сергей

Публичной офертой может являться не только ценник, расположенный рядом с товаром, но и  цена, указанная на сайте, по радио, на ТВ, где угодно... , если только нет специальной оговорки «не является публичной офертой».

А взломали там сайт или нет — для этого и производится судебное разбирательство, где истец и ответчик вольны приводить свои доводы и доказательства.

Ответить#
-1

Да здравствует наш суд! Самый негуманный по отношению к своим же гражданам суд!

А по нормальному обязать дилера продать данный автомобиль в заводской спецификации по указанной цене и бензинового разнице на все остальное. А кто и как ошибся- должно волновать сугубо руководство дилера и это их головная боль!

Сам вчера столкнулся с подобным. И пользуясь случаем прославлю дилеров- это Форсаж, что на Софийском проспекте гор. Санкт-Петербург, а торгует от а/м марки Peugeot.

Ответить#
-3
Lumi

"...обязать дилера продать данный автомобиль в заводской спецификации по указанной цене и бензинового разнице на все остальное. А кто и как ошибся- должно волновать сугубо руководство дилера и это их головная боль!"

Обращаясь в суд, мы все хотели бы справедливости. Поэтому в идеале выяснение "кто и как ошибся" — это и есть "головная боль" суда.

Видимо, суд посчитал, что в действиях дилера не было злого умысла и намерения обмануть.

А вот если бы Вы сами, продавая, например, личный автомобиль, случайно сделали бы в объявлении опечатку и не поставили бы нолик. Вы бы обрадовались решению суда, который обязал бы Вас в принудительном порядке продать машину в 10 раз дешевле?

Ответить#
0
Валерий

Перед тем как дать цену в объявлении, я все 10 раз перепроверю. При этом, прошу обратить внимание, я буду один, а в случае с дилером все утверждается, а при утверждении- проверяется.

Ответить#
0
Lumi

Ответить#
0
Lumi

"...а в случае с дилером все утверждается, а при утверждении- проверяется"

Это тоже, к сожалению, не гарантия. В жизни всякое бывает.

А был ли в этом преднамеренный умысел или только нечаянная оплошность — этого мы с Вами знать не можем. Хочется, конечно, оптимистично верить, что суд вник в детали (которых в коротенькой журнальной заметке быть не может), выслушал доводы и доказательства обеих сторон и принял правильное решение :)

Ответить#
0
Lumi

Для тех кто не в курсе — все время указывается, что не является офертой со всеми вытекающими.

Ответить#
+4
СерЖ

Для Вас: там никаких звёздочек, циферок и прочих сносок не было.

Ответить#
-2
Lumi

И в самом низу страницы такого написано не было: Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости автомобилей, аксессуаров* и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в наши автосалоны. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления."? Неужто уже после суда дописали?

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+1
Громов Сергей

Это вообще-то ни о чём не говорит. Это говорит, что на сайте не оферта, но это не значит сведения сайта не несут информацию о ценах на машины, как раз обратное.

Ответить#
0
Грипал Петя

Это говорит о том,что никто вам за заявленную на сайте цену ничего продавать не обязан,а ответчик просил суд обязать дилера продать авто по этой цене

Ответить#
0
Lumi

Вы в курсе,что такое публичная оферта? У всех дилеров указывается,что публикуемая информация не является офертой.

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+2
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