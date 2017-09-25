Опечатка на сайте обошлась дилеру в 10 тыс. рублей

Дотошный покупатель просил большую сумму, но суд именно во столько оценил компенсацию морального вреда.

Изучая цены дилеров Renault, екатеринбуржец заметил опечатку на сайте местного дилера ООО «Автомир Премьер». Кроссовер Renault Kaptur здесь предлагали по цене 111 097 рублей, видимо, впопыхах забыв дописать нолик. Покупатель обратился в автоцентр с требованием продать ему автомобиль именно по этой цене, там ему, разумеется, отказали. Тогда он подал иск на автоцентр в районный суд Екатеринбурга, в котором потребовал обязать ответчика продать ему автомобиль по указанной на сайте цене или выплатить разницу в стоимости автомобиля, которую предлагал другой дилер, указавший цену 1 098 970 рублей. В исковом заявлении он также настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 000 рублей, равной стоимости аренды похожего автомобиля, компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей и почтовых расходов — 463 рубля.

Но суд обязал дилера выплатить ему 10 763 рубля: 10 тысяч в качестве морального вреда, 463 рубля — за почтовые расходы и 300 рублей составила госпошлина, сообщает местное издание 1.ru.

В суде решили, что требование о компенсации морального вреда вполне законно, так как продавец обязан предоставлять потребителю достоверную информацию о товаре, но упущенной выгоды суд не обнаружил и в этой компенсации екатеринбуржцу отказал.

Въедливый покупатель пытался обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, но ему было отказано.

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Фото: Renault