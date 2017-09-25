Дурацкое автопреступление: попал в яму и решил угнать машину соседа

Неприятный сюрприз на день рождения получил владелец старенькой Daewoo Nexia. После бурного застолья один из гостей именинника внезапно решился на преступление.

Самые нелепые преступления происходят, как известно, не в кино и книжках, а в реальной жизни. Одно из таких раскрыто полицией в минувшие выходные в Омске, известном ужасными дорогами. Именно плохие дороги стали своеобразным триггером, побудившим 18-летнего омича угнать Daewoo Nexia у соседа.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, владелец иномарки отмечал накануне с друзьями 25-летие во дворе частного дома на 2-й Островской улице. После застолья именинник уснул в своей машине, а его приятели решили отвезти на ней домой одну из гостий, при этом владельца будить не стали. За руль Daewoo сел 18-летний сосед владельца машины, но поездка продолжалась недолго: на 3-й Енисейской улице (находится примерно в двух километрах от 2-й Островской) автомобиль застрял в яме. Пассажиры разбудили именинника и попросили вместе с ними подтолкнуть машину. Тот согласился, но, когда автомобиль выбрался из ямы, водитель внезапно дал по газам и уехал от друзей — позже он сообщил в полиции, что ему внезапно пришла в голову мысль отправиться в гости к знакомой.

Свидание у юного омича, впрочем, тоже не задалось: на улице Нефтезаводская соседская Nexia заглохла, угонщик бросил машину и пошел пешком домой. Там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

Казалось бы, сам себе испортил жизнь человек: под статью попал, с соседом поссорился и до девушки не доехал. Однако есть в этой истории и некий злой рок, ведь если бы в Омске были хорошие дороги и Daewoo не попала в яму, то не пришла бы в голову юного омича мысль о спонтанном угоне и жил бы он по-прежнему душа в душу с соседом и его убитой машиной, красная цена которой — 50 тысяч рублей…

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Фото: 55.мвд.рф