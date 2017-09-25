Дурацкое автопреступление: попал в яму и решил угнать машину соседа

Неприятный сюрприз на день рождения получил владелец старенькой Daewoo Nexia. После бурного застолья один из гостей именинника внезапно решился на преступление.

Daewoo Nexia
Daewoo Nexia

Daewoo > Nexia

Самые нелепые преступления происходят, как известно, не в кино и книжках, а в реальной жизни. Одно из таких раскрыто полицией в минувшие выходные в Омске, известном ужасными дорогами. Именно плохие дороги стали своеобразным триггером, побудившим 18-летнего омича угнать Daewoo Nexia у соседа.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, владелец иномарки отмечал накануне с друзьями 25-летие во дворе частного дома на 2-й Островской улице. После застолья именинник уснул в своей машине, а его приятели решили отвезти на ней домой одну из гостий, при этом владельца будить не стали. За руль Daewoo сел 18-летний сосед владельца машины, но поездка продолжалась недолго: на 3-й Енисейской улице (находится примерно в двух километрах от 2-й Островской) автомобиль застрял в яме. Пассажиры разбудили именинника и попросили вместе с ними подтолкнуть машину. Тот согласился, но, когда автомобиль выбрался из ямы, водитель внезапно дал по газам и уехал от друзей — позже он сообщил в полиции, что ему внезапно пришла в голову мысль отправиться в гости к знакомой.

Свидание у юного омича, впрочем, тоже не задалось: на улице Нефтезаводская соседская Nexia заглохла, угонщик бросил машину и пошел пешком домой. Там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

Казалось бы, сам себе испортил жизнь человек: под статью попал, с соседом поссорился и до девушки не доехал. Однако есть в этой истории и некий злой рок, ведь если бы в Омске были хорошие дороги и Daewoo не попала в яму, то не пришла бы в голову юного омича мысль о спонтанном угоне и жил бы он по-прежнему душа в душу с соседом и его убитой машиной, красная цена которой — 50 тысяч рублей…

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Фото: 55.мвд.рф

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Отзывы о Daewoo Nexia (7)

Daewoo 2005 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет.

Недостатки:

Сам автомобиль.

Комментарий:

Сам бы себе никогда не купил, один только дизайн убивает. Какой-то уродец, а не автомобиль. Но пришлось несколько месяцев поездить на служебной. Салон такой же стремный. Сразу видно, что Нексия родом из восьмидесятых. Перекрестился, когда меня пересадили на Фокус и забыл это время как страшный сон.

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Комментарии (1)

Люмичка, ауу?

Что же «Платон»?

Как же быть омичам?

Ведь они уже платят дорожный налог дважды.

Путриоты, что омичи делают не так?

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