Лучший водитель трамвая России трудится в Нижнем Новгороде

15 сентября в Нижнем Новгороде завершился XVI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». На состязания приехали более 30 водителей из 25 городов страны — из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Томска, Казани, Екатеринбурга и других.

Участники конкурса демонстрировали свое мастерство в вождении трамвая, знание правил дорожного движения и правил технической эксплуатации, культуру обслуживания. Призовой фонд состязаний составил 500 000 рублей.

Конкурс организован Министерством транспорта Российской Федерации, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта, Правительством Нижегородской области, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Городской электрический транспорт», МП «Нижегородэлектротранс». Все организаторы конкурса отмечают, что это очень важная часть Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», ведь ежедневно в России свою жизнь и здоровье водителям трамваев доверяет 3 миллиона 826 тысяч человек.

Впервые в истории конкурса соревновательная трасса прошла в историческом центре города, а не на территории трамвайного депо, как это происходит обычно. Специально для состязаний перекрыли улицу Рождественскую, организовав зрительские трибуны для всех желающих.

Также впервые состязания прошли при поддержке Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Ворлдскиллс Россия“, были использованы элементы международных стандартов проведения подобных стартов, новая методика оценки участников, электронная система судейства CIS.

Нижний Новгород для проведения конкурса выбран не случайно: в прошлом году нижегородский трамвай отметил своё 120-летие. Здесь было запущено первое в истории современной России регулярное движение трамваев. Первый трамвай в Российской империи запустили в Киеве в 1892 году, а после в 1894–1910 годах по заледеневшей Неве ходил Петербургский ледовый трамвай (в экспериментальном режиме). Кроме этого, трамвай Калининграда ведет своё начало от трамвайной системы Кёнигсберга, открытой в 1895 году. Тем не менее среди основанных на территории Российской империи и действующих в современной России трамвайных систем нижегородская является старейшей.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев учредил свой специальный приз — «Лучший в знании Правил дорожного движения». Он достался Алексею Ярыгину из города Самары и Светлане Максимовой из Ульяновска.

Первое место в конкурсе завоевала хозяйка трассы Екатерина Ермакова. Кроме звания «Лучшего водителя» ей вручили приз в 300 тысяч рублей. Серебро и 150 тысяч рублей досталось Анатолию Пиженко из города Волгоград. Замкнул тройку призеров Иван Бурков из Златоуста.

Победительница признаётся, что залог ее золотой награды — месяцы серьезной подготовки и поддержка близких людей.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации, председатель организационного комитета конкурса Николай Асаул отмечает, что основными задачами проведения состязаний являются улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение уровня профессиональной подготовки водителей общественного транспорта, снижение аварийности на транспорте и повышение безопасности дорожного движения, повышение водительского мастерства и совершенствование навыков вождения общественного транспорта в экстремальных ситуациях.

Призеры XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая»