В Красноярске из-под асфальта забил 15-метровый фонтан

Горячая вода хлещет прямо на проезжую часть. Наряд ДПС на месте аварии следит, чтобы никто из автомобилистов не попал в кипяток.

В группе «ЧП-Красноярск» (ВКонтакте) сообщили, что сегодня на улице 60 лет Октября прорвало трубы с горячей водой, и кипяток разливается прямо по дороге. Об отключениях воды или тепла в этом районе пока не сообщают, а пользователи соцсети активно обсуждают это видео. Говорят, что асфальт в этом месте проваливался давно, видимо, грунт под покрытием постепенно подмывало.

Поскольку никто не обращал на это внимания, и все обернулось коммунальной аварией. Впрочем, красноярцы не унывают и говорят, что даже хорошо, что это произошло сейчас, а не в 30-градусные морозы.

Один из пользователей напомнил, что не в первый раз в том районе замечают гейзеры, на пару остановок дальше тоже выбивало люки колодцев.

А вообще, красноярцы веселый народ! Из комментариев пользователей ВКонтакте:

Личность Обезличена: «Жаль, что не нефть...»

Лидия Логинова: «Зима приближается... трубы слезы льют)»

Алексей Иванов: «О) тепленькая пошла...)))»

Дмитрий Дмитриев: «Теплые дороги, нанотехнологии!»

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Фото, видео: YouTube