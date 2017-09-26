ГИБДД начала охоту на водителей свадебных кортежей

Чаше всего их ловят на неправильной парковке и опасном маневрировании. Рейд по ЗАГСам и наиболее популярным у молодоженов точкам фотосессий провели сотрудники ГИБДД Красноярска.

Красноярские инспекторы впервые провели такую «тематическую» вылазку, пытаясь понять, как ведут себя водители, участвующие в свадебных церемониях. Служители правопорядка целенаправленно патрулировали улицы возле Дворца бракосочетаний, Дома семейных торжеств и ЗАГСа Советского района, а также рядом с популярными местами для фотосессий. Делали они это на протяжении трех дней — пятницы, субботы и воскресенья. Результат неутешителен: так, несмотря на то, что свадебных машин в общей массе не так уж и много, а рейд носил больше профилактический характер, было зафиксировано 10 нарушений. «Свадебные» водители были наказаны за остановку на пешеходном переходе, перевозку непристегнутых пассажиров, опасные маневры, например, разворот в неположенном месте, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Рейд показал, что проблема есть, поэтому такие мероприятия ГИБДД региона планирует проводить регулярно, в следующий раз — уже в ближайшие выходные.

  • Информацию о нарушении ПДД, записанную на видео и присланную неравнодушными гражданами, скоро будут принимать в качестве доказательства и сразу выносить постановление о правонарушении без составления протокола. Правительство решило упростить процедуру приема видеодокументов от граждан.
  • В Тольятти провели рейд, в ходе которого за тонировку штрафовали не только автомобилистов, но и мотоциклистов. На них действие закона о запрете на избыточную тонировку также распространяется.

Фото: prokachu.com

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Комментарии (1)

Приезжайте ко мне. У меня около дома ЗАГС, там каждый второй петушара, каждую субботу, катается по тротуару, возит непристегнутых,паркуется вторым, а то и третьим рядом, а в конце они гордо прут по встречке, т.к. улица на которую эти петушары выезжают — односторонняя.



В общем, каждая вторая свадьба происходит у быдла — вот мой вывод.

P.S. Думал наказать и пресечь все это, но гайцам плевать, они даже не могут определить тротуар там или нет...мол высота бордюра 2см не дотягивает по ГОСТ. Сделал запрос в архитектурный департамент города — там тоже не могут сказать — тротуар там или нет...вот так и живем =)

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