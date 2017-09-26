ГИБДД начала охоту на водителей свадебных кортежей

Чаше всего их ловят на неправильной парковке и опасном маневрировании. Рейд по ЗАГСам и наиболее популярным у молодоженов точкам фотосессий провели сотрудники ГИБДД Красноярска.

Красноярские инспекторы впервые провели такую «тематическую» вылазку, пытаясь понять, как ведут себя водители, участвующие в свадебных церемониях. Служители правопорядка целенаправленно патрулировали улицы возле Дворца бракосочетаний, Дома семейных торжеств и ЗАГСа Советского района, а также рядом с популярными местами для фотосессий. Делали они это на протяжении трех дней — пятницы, субботы и воскресенья. Результат неутешителен: так, несмотря на то, что свадебных машин в общей массе не так уж и много, а рейд носил больше профилактический характер, было зафиксировано 10 нарушений. «Свадебные» водители были наказаны за остановку на пешеходном переходе, перевозку непристегнутых пассажиров, опасные маневры, например, разворот в неположенном месте, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Рейд показал, что проблема есть, поэтому такие мероприятия ГИБДД региона планирует проводить регулярно, в следующий раз — уже в ближайшие выходные.

Информацию о нарушении ПДД, записанную на видео и присланную неравнодушными гражданами, скоро будут принимать в качестве доказательства и сразу выносить постановление о правонарушении без составления протокола. Правительство решило упростить процедуру приема видеодокументов от граждан.

В Тольятти провели рейд, в ходе которого за тонировку штрафовали не только автомобилистов, но и мотоциклистов. На них действие закона о запрете на избыточную тонировку также распространяется.



Фото: prokachu.com