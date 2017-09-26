Кому не хотят продавать е-ОСАГО? Проверьте, нет ли вас в списке

При попытке купить электронный полис некоторых автовладельцев стараются перенаправить на сайты других компаний. Кто такие эти «нелюбимые» клиенты, рассказали в Банке России. Определили их, проанализировав жалобы на страховые компании в 2017 году.

Банк России определил категории граждан, которым страховщики не хотят продавать электронные полисы ОСАГО. Нужно отметить, что 24% всех жалоб, поступивших регулятору в этом году, касаются покупки электронного полиса. Выяснилось, что нежелательные клиенты — это те, у кого были убытки по предыдущим договорам, а также те, кто активно защищает свои права. Об этом сегодня на страховом форуме «Вызовы года» рассказала замглавы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ Ольга Крайнова.

В ЦБ заметили, что основное нарушение, которое допускают страховщики, — необоснованный отказ в продаже полиса и немотивированное перенаправление на сайт замещающего страховщика при попытке заключения договора ОСАГО. Система перенаправления, информирует ТАСС, работает с начала года и была создана для того, чтобы клиент не ждал, если на сайте той страховой компании, куда он пришел, возник технический сбой.

Таким образом, страховщики незаконно проводят селекцию клиентов, хотя делать этого не имеют права, так как договор ОСАГО является публичным и выбирать клиентов страховщик не может. Тем не менее многие компании изучают страховую историю клиента, по каким договорам у него были убытки, и, учитывая это, могут отказать в услуге. Крайнова отметила, что не жалуют страховщики и особо активных автовладельцев, тех, что рьяно отстаивают свои права в судах. Но эти люди потом жалуются и на страховщиков, необоснованно отказавших им в услуге.

За 8 месяцев 2017-го число жалоб на действия страховщиков в Банк России выросло на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 14 тыс. жалоб поступило на электронное ОСАГО, на натуральное возмещение — всего 36 жалоб. Все они связаны с тем, что клиенту не предоставляется либо список станций техобслуживания, где он может отремонтировать автомобиль, либо навязывается конкретная станция.

Напомним, что с 25 сентября вступили в силу новые правила выплат по ОСАГО. Теперь, если не был нанесен вред жизни или здоровью людей или имуществу (кроме автомобилей участников ДТП), пострадавшие должны обращаться за возмещением к своему страховщику, независимо от того, сколько автомобилей участвовало в аварии.

«Автогражданку» не устают совершенствовать: очередной пакет поправок готовит Минфин.



Фото: ТАСС